NCI fait son entrée au capital de PRESCOM

mars 2022 par Marc Jacob

Acteur du capital investissement multirégional, NCI fait son entrée au capital de PRESCOM, dans le cadre d’une opération de LBO secondaire, 5 ans après l’opération de MBI réalisée aux côtés de Generis Capital et d’investisseurs privés. PRESCOM est spécialisée dans la conception, l’intégration et la maintenance de systèmes de communication critiques unifiées. Cette opération est le 4e investissement réalisé par le nouveau véhicule de transmission Reprendre & Développer 5 (RD5) de NCI. Suite à cette opération, Erik Le Roy, le président de l’entreprise, en devient actionnaire majoritaire aux côtés de Stéphane Romanowski, son directeur commercial.

Fondée en 1982, PRESCOM conçoit et commercialise des produits et systèmes de communication à haute disponibilité pour les salles de contrôle et de commandement d’organisations où les communications sont critiques. Aujourd’hui, cette belle PME basée à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) équipe plus de 400 salles de contrôle dans les domaines de la défense, la sécurité civile et publique, la sécurité maritime, les aéroports, les transports publics et les opérateurs d’infrastructure. PRESCOM propose ainsi des réponses sur-mesure à plus de 300 clients en Europe, Amérique, Afrique et Moyen-Orient grâce à des solutions développées par ses équipes R&D basées à Lannion (Côtes d’Armor).

Parmi ses clients : la majeure partie des Services d’Incendie et de Secours et des SAMU de France. « La conception et le développement de nos solutions sont réalisés depuis 1988 à Lannion, où il y a 20 personnes. Notre activité R&D bénéficie à Lannion d’un pôle d’excellence dans le domaine des télécommunications et d’un tissu académique sur ce territoire, nous permettant d’avoir accès à l’expertise que nous recherchons », explique Erik Le Roy, Président Directeur général de PRESCOM. Aujourd’hui, PRESCOM, qui compte 70 salariés, réalise un chiffre d’affaires annuel de 9 millions d’euros dont 20 % à l’export.

Un renforcement de l’actionnariat d’Erik Le Roy et du management

Après avoir repris PRESCOM en 2017 avec Generis Capital, l’ancien dirigeant et plusieurs associés, Erik Le Roy a choisi NCI pour l’accompagner dans cette nouvelle opération. « L’objectif était d’assurer la sortie du fonds qui était entré pour cinq à sept ans et celle des actionnaires historiques. C’était l’occasion de renforcer mon actionnariat et d’y faire rentrer le management pour pouvoir travailler sur nos axes de développement et en particulier l’international en nous appuyant sur l’expertise de NCI et son pôle performances », indique Erik Le Roy, qui précise qu’outre Stéphane Romanowski, le directeur commercial, d’autres membres de l’équipe de management entreront au capital d’ici six mois.

Une opération qui s’inscrit dans la stratégie de RD5

Cette prise de participation d’un montant de 3 millions d’euros s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds RD5 de NCI, dont la levée de fonds a atteint en début d’année son objectif cible de 125 millions d’euros. Présente en Île-de-France et en Bretagne, deux régions où NCI est implantée, PRESCOM est en effet une PME française qui affiche un réel savoir-faire et de belles perspectives de développement.

Parties prenantes

Acquéreur ou Investisseur : Managers (Erik Le Roy, Stéphane Romanowski), NCI (Anne-Cécile Guitton, Élodie Aymard)

Cédant : Generis Capital (Franck Saal, Vartan Schwoerer), actionnaires historiques

Conseil : Invest Corporate Finance (Vincent Dechin, Maxime Noël) Acquéreur Avocat : Menlo Avocats (Samuel Schmidt)

Acq. DD Juridique et Fiscale : Menlo Avocats (Samuel Schmidt)

Acq. DD Financière : Aca Nexia (Hervé Téran, Nicolas Olivier) Managers Avocat : Calinaud David Avocats (Geoffrey Malaussena)

Dette : Crédit Agricole Côtes d’Armor (Simon Villy)