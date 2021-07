NBC Olympics opte pour les systèmes de stockage de Dell Technologies afin de diffuser les Jeux olympiques de Tokyo

juillet 2021 par Marc Jacob

NBC Olympics, une division de NBC Sports Group, a choisi Dell Technologies (NYSE:DELL) pour fournir des systèmes de stockage haute performance qui permettent la diffusion des Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. L’annonce a été effectuée par Darryl Jefferson, Vice President, Broadcast Operations & Technology deNBC Olympics et Jeff Boudreau, President and General manager, Infrastructure Solutions Group chez Dell Technologies.

NBC Olympics utilise la gamme de systèmes Dell EMC PowerScale pour stocker numériquement le contenu vidéo enregistré lors des Jeux olympiques de Tokyo afin de le partager ensuite avec les téléspectateurs. PowerScale, optimisé par le logiciel Dell EMC OneFS qui permet d’unifier facilement les clusters de stockage sur un seul système de fichiers intelligent, stocke et gére plusieurs pétaoctets de données, soit l’équivalent de millions de gigaoctets, sur deux sites de production de NBC Olympics au Japon et sur un site distant au siège social aux États-Unis.

« Dell Technologies est honoré d’avoir été choisi pour aider NBC Universal à faire vivre aux téléspectateurs du monde entier les meilleurs moments des Jeux olympiques 2021 », indique Jeff Boudreau. « Grâce à Dell EMC PowerScale, NBC Olympics pourra stocker de manière fiable et gérer simplement plus de 7 000 heures d’héroïsme athlétique sur ses réseaux et ses plates-formes de streaming, tout en optimisant l’expérience des téléspectateurs à distance.” ».

« Transmettre les émotions de cette quinzaine sportive est notre objectif numéro 1. Dans cette perspective, les innovations technologiques en coulisses qui permettent de donner vie à ces émotions sont cruciales », complète Darryl Jefferson. « Le stockage Dell EMC PowerScale permet une collaboration fluide à l’échelle mondiale avec des équipes de production géographiquement disséminées . Le stockage évolutif et flexible permet d’échanger des vidéos et d’autres contenus pour nos diffusions multiplateformes.

A propos de NBC Olympics

En tant que division de l’entité NBC Sports Group, NBC Olympics est responsable de la production, de la programmation et de la promotion de la couverture des Jeux olympiques par NBCUniversal. NBC Olympics est réputé pour son héritage olympique inégalé, sa production primée et sa capacité à rassembler les plus grandes audiences de l’histoire de la télévision américaine. NBCUniversal détient les droits médiatiques américains sur toutes les plateformes pour tous les Jeux olympiques jusqu’en 2032. NBC Olympics produit également des milliers d’heures de programmes sportifs olympiques tout au long de l’année, qui sont présentés sur NBC, NBCSN, Olympic Channel : Home of Team USA, Peacock et les plateformes numériques de NBC Sports.