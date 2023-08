N-able s’assure la première place parmi les fournisseurs RMM pour la troisième année consécutive lors des ARC Awards 2023 de CRN

août 2023 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce que CRN®, une marque de The Channel Company, l’a cité parmi les meilleurs fournisseurs de RMM pour les MSP lors des ARC Awards 2023 de CRN, obtenant le prix de leader du secteur pour la troisième année consécutive. La société est également le premier fournisseur de solutions dans les sous-catégories du support, du partenariat et de l’innovation produit.

Les ARC Awards de CRN — tradition établie depuis 38 ans, figurant parmi les récompenses les plus prestigieuses du secteur informatique — se basent sur la recherche menée par The Channel Company grâce à un sondage accessible uniquement sur invitation. Dans l’enquête de cette année, 3 300 fournisseurs de solutions en Amérique du Nord ont noté 68 partenaires selon quatre critères : innovation produit, support, partenariat et services gérés dans le Cloud. Dans un domaine technologique crucial pour la réussite des partenaires, les récompenses ont été attribuées sur la base de ces quatre critères dans 25 grandes catégories de produits.

Pour la troisième année consécutive, N-able a été reconnu comme un leader du marché lors des ARC Awards de CRN pour ses deux plateformes RMM phares. Conçue pour les MSP et départements informatiques en pleine croissance, la plateforme N-able N-sight™ RMM réunit les fonctions RMM, Take Control et MSP Manager pour fournir aux sociétés une solution complète de bout en bout, qui les aide à démarrer rapidement et à évoluer efficacement. N-central® est une plateforme conçue pour les entreprises MSP et les départements informatiques de plus grande taille cherchant à se développer rapidement. Elle permet une standardisation et une orchestration à grande échelle, et propose des fonctions de personnalisation, d’automatisation, de supervision approfondie, de gestion avancée des correctifs et d’intégration pour aider ses clients à gérer et à sécuriser leurs activités.

« Cette récompense est le fruit des votes de nos partenaires, ce qui la rend encore plus précieuse. Le fait de gagner ce prix pour la troisième année consécutive, ce qui constitue un « triplé » pour l’équipe mondiale de N-able, met en exergue notre engagement à aider nos partenaires à réussir grâce aux produits que nous leur fournissons », déclare John Pagliuca, PDG de N-able. « Les plateformes RMM sont souvent perçues comme le gagne-pain d’une société MSP, raison pour laquelle nous continuons à améliorer les capacités de N-sight et de N-central pour permettre à nos partenaires MSP de résoudre les défis informatiques d’aujourd’hui, tout en les équipant pour traiter les défis informatiques de demain. »

« C’est un honneur de récompenser ces prestataires qui livrent régulièrement des produits et des services leaders du secteur, dédiés à renforcer les relations fructueuses avec les partenaires », affirme Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. « En plus de mettre en valeur nos lauréats, les ARC Awards de CRN donnent aux fournisseurs des informations utiles sur leur position par rapport à leurs partenaires qui pourront s’intégrer à leurs stratégies en matière de canal. Nous sommes ravis de pouvoir féliciter tous les gagnants en personne lors du XChange 2023 en août. »

Les lauréats seront présentés lors de la conférence XChange 2023 de The Channel Company, qui se déroulera du 20 au 22 août à Nashville, Tennessee. Les résultats des ARC Awards de CRN 2023 sont disponibles en ligne à l’adresse www.CRN.com/ARC et figureront dans l’édition d’octobre 2023 de CRN Magazine.