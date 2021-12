N-able nomme un nouveau General Manager et un nouveau Vice-President of Product Management for Data Protection Business

décembre 2021 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce la nomination de deux nouveaux dirigeants au sein de son activité backup business. Chris Groot, autrefois VP of sales and go-to-market N-able, a été promu General Manager. Il pilotera toutes les fonctions clés essentielles permettant d’assurer une croissance durable, notamment la stratégie et le développement de produits. Stefan Voss a, lui, été nommé VP of product management. Dans cette nouvelle fonction, il contribuera au développement de l’activité de protection des données, sur un segment de marché en pleine croissance et à fort potentiel. Ces nominations soulignent l’engagement de N-able à aider ses partenaires à mieux protéger leurs propres activités et celles de leurs clients.