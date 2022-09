N-able lance Cloud User Hub

septembre 2022 par Marc Jacob

N-able Cloud User Hub est une plateforme multi-tenant d’administration Microsoft 365 conçue pour permettre aux fournisseurs de solutions Cloud Microsoft d’automatiser la gestion et la sécurité de l’ensemble de leurs clients, utilisateurs et licences Microsoft. Elle fournit un hub unifié, qui réduit la complexité, augmente l’efficacité et permet aux partenaires MSP N-able de faire évoluer leur activité Microsoft de manière rentable.

Cloud User Hub aide les utilisateurs à :

• Maîtriser la gestion grâce à un hub mutualisé permettant d’effectuer des tâches courantes sur l’ensemble des applications, clients et utilisateurs Microsoft 365 via une fenêtre unique.

• Monter en puissance avec une automatisation avancée qui réduit la charge de travail des techniciens et les délais de traitement des demandes.

• Effectuer une gestion sécurisée via des contrôles d’accès granulaires basés sur les rôles pour les techniciens et une journalisation complète des actions effectuées dans Cloud User Hub.

• Simplifier la facturation en éliminant le besoin de feuilles de calcul et de suivi manuel.

• Optimiser les dépenses grâce à des informations sur l’utilisation de Microsoft 365 permettant d’ajuster les licences et de réduire le gaspillage.

Les fonctionnalités puissantes de Cloud User Hub sont avantageuses pour :

• Les techniciens MSP—Elles réduisent la complexité de la gestion Cloud, pour plus d’efficacité et moins d’erreurs.

• Les dirigeants d’entreprises MSP—Elles permettent de standardiser les bonnes pratiques relatives aux flux de travail courants, aux paramètres de sécurité et aux méthodologies de support, afin de réduire les coûts, d’améliorer la qualité de service, de gérer et de développer l’activité Microsoft de manière plus rentable.

• Les petites et moyennes entreprises—Elles accélèrent les délais de résolution, réduisent la réaffectation des tickets et renforcent la posture de sécurité, augmentant ainsi la satisfaction client.