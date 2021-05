N-able annonce un partenariat avec DNSFilter

mai 2021 par Marc Jacob

N-able (autrefois SolarWinds MSP), partenaire privilégié des fournisseurs de services gérés (MSP), annonce un partenariat technologique avec DNSFilter. Cette collaboration intégrera la solution de sécurité basée sur le cloud de DNSFilter à N-able® N-central® et RMM. Ceci permettra aux MSP de bénéficier d’une protection contre les menaces et d’un filtrage du contenu.

Le nombre de tentatives de phishing ne fait que progresser, avec plus de 2 millions de nouveaux sites de phishing signalés en 2020. Les capacités inhérentes à DNSFilter permettront d’offrir aux partenaires de N-able une protection robuste, contre ces types de menaces telles que le phishing, les ransomwares et les attaques d’ingénierie sociale de type zero-day.

DNSFilter s’appuie sur une catégorisation des menaces basée sur l’intelligence artificielle permettant de détecter les domaines malveillants jusqu’à 80 heures plus vite que les bases de données statiques sur les menaces. Les nouvelles fonctionnalités, dont le déploiement devrait commencer plus tard cette année, donneront aux MSP un aperçu des menaces basées sur le Web à partir des tableaux de bord N-central ou RMM, tout en fournissant une couche de sécurité supplémentaire, ainsi qu’une plus grande visibilité du réseau et des rapports basés sur les utilisateurs.