N-able annonce deux nominations de cadres de haut niveau

août 2022 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce que Stefanie Hammond, Head Nerd, et Sarah Rice, responsable et coordinatrice du programme Head Nerds, font partie des femmes dirigeantes célébrées dans la liste annuelle Women of the Channel (WOTC) de CRN®.

De plus, CRN a nommé Laura Benning, Senior Program Manager de N-able, comme l’une des 100 Rising Female Stars de l’anné. La troisième liste annuelle rend hommage aux femmes prometteuses, dévouées et motivées du secteur IT qui laissent leur empreinte et font la différence pour les fournisseurs de solutions du monde entier.

En gardant le cap sur ses femmes leaders, N-able a le plaisir d’annoncer deux recrutements de cadres :

Laura DuBois, Global VP of Product Management. Ayant quitté Dell Technologies pour rejoindre N-able, Laura a des dizaines d’années d’expérience dans le secteur des logiciels et des services informatiques, y compris des postes de direction dans la gestion des produits, le conseil et l’ingénierie. Dans ce nouveau rôle, Laura applique ses compétences et son leadership pour mieux aligner les besoins des entreprises et des clients de N-able avec l’exécution et la livraison des produits.

Casandra Brice, VP of Partner Success. Avec plus de 15 ans d’expérience en tant que cadre dans plusieurs domaines, notamment la réussite des clients, la gestion des comptes et les services professionnels, Casandra rejoint N-able pour aider à diriger le voyage vers l’obtention de plus de fans en tant qu’organisation centrée sur les partenaires.

Les listes The Channel Company’s 2022 - WOTC et Rising Female Stars - sont sélectionnées par l’équipe éditoriale de CRN. Cette année, les lauréats de la liste CRN WOTC proviennent de tous les coins de la chaîne informatique et rendent hommages aux leaders dont la vision, l’expertise et les contributions ont un impact sur le secteur au quotidien. Les lauréates du prix Rising Female Stars ont été sélectionnées en grande partie sur la base des recommandations des Channel Chiefs et d’autres Channel Management Executives dans l’ensemble du secteur, pour avoir démontré leur aptitude à développer leurs programmes et initiatives de partenariat respectifs par le biais de diverses disciplines, notamment le marketing, la gestion des programmes de distribution et l’engagement des partenaires.

Avec plusieurs dizaines d’années d’expérience dans la vente et le marketing des MSP, le rôle de M. Hammond au sein de Head Nerds consiste à aider les MSP à accélérer la croissance de leur activité grâce à des efforts de vente et de marketing proactifs, significatifs et durables. Depuis le début de l’année, Mme Hammond s’est entretenue avec des centaines de MSP sur des sujets précis, a fait office d’experte en la matière lors de conférences et a conçu plusieurs cadres pour aider les MSP à affiner leurs pratiques.

Dans son rôle de Head Nerds Manager, Rice a travaillé dans toute l’organisation pour développer et élever le programme Head Nerds de N-able. Au cours des derniers mois, elle a accueilli de nouveaux Head Nerds, a présenté et promu de nouvelles ressources et continue de veiller à ce que l’équipe d’experts dispose des ressources adéquates et reste facilement accessible aux MSP N-able et aux prospects du monde entier par le biais d’un engagement en ligne, d’heures de bureau dédiées et d’événements en direct et virtuels.

Dynamisée par son nouveau titre de Rising Female Star, Mme Benning se concentre sur l’amélioration du cadre de gestion des programmes qu’elle a mis en place pour aider N-able et ses partenaires à faire migrer avec succès et en toute sécurité de grandes organisations vers la suite de produits N-able. Ses efforts ont prouvé qu’elle aidait les MSP de N-able et leurs clients à réaliser un meilleur temps de valeur, ce qui conduit à une plus grande productivité et à un potentiel de profit en établissant des processus qui maximisent la gestion du temps et garantissent une transition plus stable et plus sûre.

La liste CRN 2022 Women of the Channel est présentée dans le numéro de juin du magazine CRN et en ligne sur www.CRN.com/WOTC. La liste CRN Female Rising Stars est présentée en ligne sur www.CRN.com/risingstars et dans un numéro spécial de juillet de CRN Magazine.