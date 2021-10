MyGoldenNetwork lance MonPetitVPN, un comparateur de réseaux privés virtuels.

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Omniprésente dans le secteur de la téléphonie avec ses comparateurs MonPetitForfait.com et MaPetiteBox, l’agence MyGoldenNetwork évolue.

Après avoir intégré le marché des comparateurs de contrats de gaz et d’électricité en lançant MaPetiteEnergie courant 2020, l’entreprise lyonnaise poursuit la stratégie de diversification de ses activités avec la mise en ligne d’un nouveau comparateur : MonPetitVPN.

Le comparateur MonPetitVPN en chiffres :

Lancement le 15 juillet 2021 ;

Plus d’une trentaine de VPN comparés ;

Près de 150 guides et pages d’aide enrichis continuellement ;

Plusieurs dizaines d’abonnements décrits.

Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau sécurisé chiffré permettant d’utiliser Internet de manière anonyme. Les VPN étant nombreux, avec des services aussi bien gratuits que payants, il est parfois difficile de s’y retrouver et de savoir quelle offre choisir. MonPetitVPN vise ainsi à aider les usagers dans le choix d’un VPN. Les nombreux guides proposés permettent de savoir comment gérer son offre selon son fournisseur, avec des pages d’aide accompagnant l’utilisateur de la souscription à la résiliation de son VPN.

Basée à Lyon, MyGoldenNetwork met à disposition plusieurs sites spécialisés dans la comparaison d’offres de divers types de fournisseurs. Avec une équipe dynamique et en pleine croissance, l’entreprise d’une vingtaine de salariés développe des projets autour de secteurs d’activités porteurs et souhaite proposer aux usagers des outils leur permettant de souscrire des services adaptés à leurs besoins et leurs budgets.