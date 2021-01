MyBackup de IONOS : solution de sauvegarde Cloud pour PME et particuliers

janvier 2021 par Marc Jacob

Avec MyBackup, IONOS offre aux utilisateurs, privés et aux petites entreprises une solution simple pour sauvegarder leurs données importantes dans le Cloud. MyBackup permet de créer des sauvegardes automatiques depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette et de les gérer via une interface centrale. Ainsi, les utilisateurs peuvent se prémunir contre les pertes de données dues aux virus informatiques, aux dommages matériels ou à toute autre menace.

MyBackup est une alternative fiable, flexible et automatisée aux disques durs externes et aux serveurs de stockage locaux. Sa suite d‘applications permet de programmer des sauvegardes en fonction de différents paramètres, par exemple lorsque les périphériques se connectent à un réseau wifi donné. La configuration est intuitive via l’interface utilisateur de MyBackup et fonctionne avec des agents de sauvegarde à installer sur les appareils à sauvegarder. En cas d’interruption, les sessions de sauvegarde sont réinitialisées de manière à éviter les doublons ou les sauvegardes incomplètes. Une connexion Internet via l’espace utilisateur de MyBackup est suffisante pour accéder directement aux sauvegardes et aux données. En cas de panne, de casse ou de perte de l’appareil, tous les fichiers et images sauvegardés peuvent être restaurés en quelques clics seulement. MyBackup prend en charge les systèmes d’exploitation Windows et macOS ainsi qu’iOS à partir d’iOS 10.3 et Android 5.0 ou supérieurs pour les appareils mobiles.

Une protection des données augmentée par l‘IA

MyBackup stocke toutes les sauvegardes dans des data centers certifiés ISO, qui respectent les normes de sécurité les plus strictes. Ces normes garantissent un niveau élevé de disponibilité du système, un stockage conforme aux règlements européens les plus stricts en matière de sécurité des données et une protection contre les accès frauduleux grâce à un chiffrement AES 256 bits extrêmement robuste. En outre, une protection contre les attaques par ransomware intégrant des éléments d’IA augmente la sécurité des données Microsoft Windows. Pendant la sauvegarde, MyBackup vérifie en temps réel la présence de ransomwares dans les données. Dès que MyBackup détecte une menace, le processus de sauvegarde s’interrompt, afin de ne pas corrompre les sauvegardes et de pouvoir supprimer les logiciels malveillants.

1 euro seulement la première année, 1 euro par mois ensuite 10 Go d’espace sur MyBackup et un appareil à sauvegarder dans chaque catégorie (ex. : un ordinateur, une tablette et un smartphone) sont à seulement 1€ HT (1,20€ TTC) la première année. Ensuite, le prix est de 1€ HT/mois (1,20€ TTC). MyBackup propose trois formules de stockage supplémentaires, jusqu’à 500 Go et un nombre illimité d’appareils sauvegardés. Toutes les options tarifaires et de plus amples informations sur le service MyBackup sont disponibles depuis ce lien : https://www.ionos.fr/solutions-bure....