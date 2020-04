Multiplication des arnaques : La fédération France Victimes accompagne toutes les victimes pendant le confinement

avril 2020 par Marc Jacob

Cette période de confinement est propice à une augmentation des violences intrafamiliales, mais aussi à une hausse de la cybermalveillance, des escroqueries et des arnaques en tout genre sur Internet et ailleurs :

Faux contrôles de police, faux pharmaciens, faux fournisseurs, faux tests de dépistage, faux médicaments, faux matériel paramédical, arnaques sur la désinfection des logements, cybermalveillance, hameçonnage et cagnottes en ligne pour dérober de l’argent et des données sensibles – et bien d’autres arnaques encore – se multiplient.

France Victimes reste à l’écoute et accompagne toutes les victimes de violences, d’arnaques, d’agressions, de harcèlement, de vols avec violences ou de tout autre délit…

Les victimes peuvent joindre le 116 006, numéro national d’aide aux victimes et contacter la fédération France Victimes par mail à : victimes@france-victimes.fr