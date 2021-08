Mozilla lance Firefox 91

août 2021 par Marc Jacob

Cette nouvelle version porte la navigation privée à un niveau supérieur grâce à l’effacement amélioré des cookies. Il s’agit d’une logique de suppression des cookies plus complète qui empêche les fuites de données cachées et permet aux utilisateurs de voir encore plus facilement quels sites web stockent des informations locales. Vous trouverez de plus amples informations dans ce blog post.