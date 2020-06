Mozilla commente la décision a Cour fédérale allemande

juin 2020 par Mozilla

Comme vous avez dû le voir, mardi dernier, la Cour fédérale allemande, plus haute juridiction du pays, a ordonné à Facebook de cesser de collecter automatiquement et sans accord spécifique les données des utilisateurs de ses applications comme Whatsapp ou Instagram.

Bien qu’il s’agisse évidemment d’une décision historique qui pourrait influencer les juridictions hors des frontières de l’Allemagne, les innovations technologiques sont tout aussi importantes pour donner aux individus un contrôle et une protection adéquate en ligne.

En effet les internautes, de plus en plus méfiants envers Facebook, ne peuvent pas attendre que la décision entre en vigueur. Les utilisateurs qui souhaitent se protéger peuvent utiliser Facebook Container, développé par Firefox, et qui vise à limiter la collecte de données par le réseau social lorsque l’utilisateur navigue sur le Web. Cet outil permet de compliquer le suivi des navigations sur d’autres sites par Facebook, grâce aux cookies de l’entreprise. Cette extension isole non seulement Facebook, mais aussi les autres réseaux sociaux de l’entreprise que sont Messenger et Instagram.