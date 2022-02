Mozilla annonce la version 2.7 de son VPN

février 2022 par Marc Jacob

Celui-ci permet d’isoler les différents profils des utilisateurs (professionnel, personnel, achats …) au sein d’onglets de conteneurs dédiés. Autrement dit, chaque onglet est affecté à un profil et en coulisse, les sites Web et leurs cookies sont isolés des autres conteneurs. Cela permet par exemple de se connecter à deux comptes différents sur le même site (un pour le travail et un pour la vie privée).

La combinaison de Multi-Account Containers avec Mozilla VPN, ajoute une couche supplémentaire de confidentialité. L’activité de navigation est protégée et les utilisateurs peuvent définir un serveur de sortie différent dans un lieu différent pour chacun des conteneurs.

Mozilla a également annoncé la disponibilité de la fonctionnalité VPN en cascade sur Android et iOS. Déjà présente sur la version desktop, elle permet d’utiliser deux serveurs VPN au lieu d’un seul, ajoutant ainsi un niveau de confidentialité supplémentaire.