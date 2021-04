Mozilla VPN arrive en France et en Allemagne

avril 2021 par Marc Jacob

Si vous nous connaissez, il ne vous est pas étranger que ce qui distingue Mozilla des grandes entreprises technologiques, ce que nous mettons un point d’honneur à assurer la sécurité et la vie privée de nos utilisateurs et utilisatrices. Depuis 20 ans, nous donnons la priorité à nos usagers et à la lutte pour la vie privée en ligne. Cela se reflète également dans tous nos produits, qui se veulent privés et qui sont destinés à améliorer la sécurité en ligne de nos utilisateurs et utilisatrices. Outre l’amélioration constante de nos produits et des fonctionnalités existantes, nous avons également pour mission d’élargir notre gamme de produits afin d’offrir aux internautes une protection encore plus complète lors de leurs navigations en ligne quotidiennes. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que nous offrons plus de confidentialité que jamais à nos utilisateurs et nos utilisatrices allemand·e·s et français·e·s, grâce à une marque qu’ils connaissent et en laquelle ils ont confiance, puisque nous lançons dès aujourd’hui le VPN de Mozilla dans ces marchés.

Nous avons investi dans des recherches approfondies sur les utilisateurs et utilisatrices au cours des deux derniers mois car nous souhaitons résoudre les problèmes réels des utilisateurs et utilisatrices. Pour les utilisateurs et utilisatrices en France et en Allemagne, la protection de leur vie privée en ligne et de leurs données, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics, est la raison principale pour laquelle ils et elles choisissent d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN).

Le VPN Mozilla est conçu pour cela : peu importe si vous surfez, streamez, jouez ou cherchez à travailler – il vous protégera grâce à un réseau mondial de 754 serveurs dans plus de 30 pays, alimenté par Mullvad.

En utilisant le protocole WireGuard® le plus avancé, Mozilla VPN chiffre votre activité réseau et cache votre adresse IP. Tout en veillant à ce que personne n’ait accès à ce que vous faites, nous ne nous en mêlons pas non plus. Nous suivons des principes stricts de confidentialité à propos des données, qui nous permettent de nous concentrer uniquement sur les informations dont nous avons besoin pour fournir le service demandé.

Nous ne conservons pas non plus les historiques d’activité des utilisateurs et utilisatrices. Et nous ne vendons pas vos données et ne nous associons pas à des plateformes tierces qui souhaitent établir un profil à partir de ce que vous faites en ligne.

Ne laissez personne vous ralentir

Mozilla VPN est incroyablement rapide car il n’y a aucun suivi de l’activité en ligne et parce qu’il est construit sur une technologie moderne et légère. Le protocole WireGuard ne comporte que 4 000 lignes de code, ce qui représente une petite fraction de la taille des anciens protocoles utilisés par d’autres fournisseurs de services VPN. Après tout, qu’y a-t-il de pire que de devoir choisir entre la vitesse de navigation et la protection ?

Mozilla VPN simplifie la protection de votre vie privée

Si vous pensez que ça ne peut pas être mieux, accrochez-vous. Mozilla VPN est aussi un produit pour absolument tout le monde. Il a été conçu pour qu’il soit facile à installer et à utiliser. Il suffit de télécharger l’application sur votre appareil, de se connecter avec son compte Firefox, de terminer le processus de configuration et, avec un seul onglet, de se connecter à un serveur situé à un emplacement de votre choix. Un seul compte protégera jusqu’à 5 de vos appareils, sans aucune restriction de bande passante, ni limite ou risque. VPN Mozilla

Un réseau privé pour tous : Le VPN Mozilla a été conçu pour être simple à télécharger, à installer et à utiliser.

Si vous souhaitez simplement l’essayer – pour comparer le Mozilla VPN à votre produit actuel ou pour essayer un VPN pour la toute première fois – il ne vous en coûtera pas plus de 9,99 EUR pour un mois. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez facilement faire appel à notre garantie de remboursement de 30 jours. Et si vous souhaitez continuer à utiliser notre VPN, vous pouvez vous en tenir au plan mensuel ou opter pour les options de 6 et 12 mois, qui sont disponibles respectivement pour 6,99 EUR et 4,99 EUR par mois.

Une meilleure expérience sur Internet pour vous et pour tout le monde

Un VPN, c’est accorder des vacances à votre présence en ligne. Vous vous sentez moins limité·e, vous êtes en mesure de tirer le meilleur parti de votre temps et de vos ressources, et il y a tout simplement moins de soucis à se faire. Un VPN peut tout simplement vous offrir une meilleure expérience en ligne. Et après plusieurs mois de tests, ainsi que les excellents retours que nous avons reçus des utilisateurs et utilisatrices d’Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de l’APAC après le lancement dans ces régions mi-2020, le VPN de Mozilla est un produit de premier ordre qui tient toutes ses promesses.

Cependant, en utilisant le Mozilla VPN, vous n’améliorez pas seulement le Web pour vous-même. L’entreprise indépendante et motivée qui se cache derrière ce VPN est soutenue par une organisation à but non lucratif qui s’est engagée à construire un Internet meilleur et plus sain pour tous et toutes depuis plus de 20 ans. Ainsi, avec chaque euro que vous dépensez, vous contribuez à atteindre cet objectif.

Améliorez votre sécurité en ligne dès aujourd’hui et faites-nous savoir ce que vous en pensez !

Le VPN Mozilla est disponible pour les utilisateurs et et utilisatrices de Windows 10, Mac, Linux, Android et iOS en France et en Allemagne dès aujourd’hui. Nous sommes impatients de recevoir vos commentaires et de partager bientôt plus d’informations sur les produits traitant de confidentialité et de sécurité de Mozilla !