Moxa obtient la certification CEI 62443-4-2 pour des routeurs industriels sécurisés

septembre 2023 par Marc Jacob

Moxa Inc. a obtenu la certification CEI 62443-4-2 SL2 (niveau de sécurité 2) pour des routeurs industriels sécurisés. Cette certification a été attribuée aux routeurs industriels sécurisés des gammes EDR-G9010 et TN-4900 de la marque.

« Nous souhaitons féliciter l’équipe de Moxa en charge des routeurs industriels pour la certification CEI 62443-4-2 SL2¹ des routeurs industriels sécurisés des gammes TN-4900 et EDR-G9010, une grande première pour des équipements de ce type », a déclaré Pascal Le Ray, directeur général de Bureau Veritas (BV) CPS Technology Products à Taïwan. « Cette certification illustre l’engagement de tous les instants de Moxa en faveur de la sécurité et sa position unique sur le marché des réseaux industriels. » Bureau Veritas (BV) est l’organisme de certification mondial ayant délivré la certification CEI 62443.

Avec cette distinction, Moxa consolide une nouvelle fois son statut d’acteur majeur des réseaux industriels dont les solutions associent réseaux et cybersécurité OT à une protection approfondie à plusieurs niveaux de défense. Les solutions de Moxa comprennent des équipements à sécurité renforcée basés sur les normes de cybersécurité CEI 62443-4-2, la segmentation avancée des réseaux OT avec prévention des menaces et l’adaptation de la technique DPI (Deep Packet Inspection) aux technologies opérationnelles pour mettre en place des systèmes de prévention des intrusions industrielles.

Les premiers routeurs sécurisés certifiés CEI 62443-4-2 apportent une réponse à la multiplication des menaces de cybersécurité

Les gammes EDR-G9010 et TN-4900 utilisent le système d’exploitation Moxa MX-ROS, une plateforme logicielle pour les routeurs et pare-feu industriels. La dernière version en date (3.0) de MX-ROS offre une protection robuste et des procédures opérationnelles conviviales grâce à des interfaces web et de ligne de commande simplifiées. Elle intègre également une multitude de fonctionnalités de gestion des réseaux OT destinées à différents secteurs.

Avec leurs fonctions de sécurité renforcées reposant sur la norme de cybersécurité CEI 62443-4-2, les gammes EDR-G9010 et TN-4900 sont les solutions de référence dans les industries ferroviaires et d’automatisation. Elles facilitent la connectivité des données et offrent des fonctionnalités de sécurité avancées, telles qu’un système de prévention des intrusions et la technologie DPI pour garantir une protection maximale des réseaux industriels. En tant que première ligne de défense, ces routeurs sécurisés garantissent la continuité des activités en empêchant les menaces de se propager au sein du réseau.

1 Certification CEI 62443-4-2 de la gamme EDR-9010 : https://certificates.iecee.org/#/deliverables/CERT/1667679/view

Certification CEI 62443-4-2 de la gamme TN-4900 : https://certificates.iecee.org/#/deliverables/CERT/1682810/view