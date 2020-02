Mocana lance TrustCenter 2020

février 2020 par Marc Jacob

Les systèmes OT et IdO ont besoin d’une plateforme de confiance pour la transformation numérique des anciens et des nouveaux appareils afin de permettre l’informatique en périphérie multi-accès ainsi que les passerelles et les dispositifs 5G à large bande. Les fabricants, fournisseurs, propriétaires et opérateurs d’appareils se débattent avec des réglementations en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité afin d’éviter les pannes de service désastreuses, les dommages-intérêts punitifs, les effets domino de cybersécurité et la récupération générale des appareils.

TrustCenter 2020 de Mocana offre la confidentialité numérique, la protection des données et le partage des données à l’échelle mondiale pour renforcer la chaîne d’approvisionnement des fabricants de chipsets en silicium, des fabricants d’équipements, des autorités de certification et des opérateurs. TrustCenter 2020 de Mocana offre une plateforme d’exploitation intégrée pour la résistance aux intrusions et l’intégrité, et une plateforme de développement pour la confidentialité et la protection des données des applications. La solution intègre également de manière transparente l’analyse de données basée sur les appareils TrustPointä de Mocana, la base de notre protection sur appareil.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré au service Intel® Secure Device Onboard (Intel® SDO) pour réduire considérablement le temps d’intégration et le transfert de propriété des appareils OT/IdO à grande échelle.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré à OPTIGATM TPM 2.0 d’Infineon en tant que racine matérielle de confiance. TrustPoint de Mocana fournit aux applications natives et conteneurisées un accès aux fonctionnalités TPM. La plateforme TAP (Trust Abstraction Platform) de Mocana prend en charge l’isolation des processus, la protection des informations d’identification de racine de confiance et l’attestation de plateforme distante.

Les spécifications techniques de TPM ont été rédigées par le Trusted Computing Group (TCG), un consortium de l’industrie informatique. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) ont normalisé la spécification ISO/CEI 11889 en 2009.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré à EJBCA Enterprise de PrimeKey, l’une des principales solutions PKI au monde, pour réduire les délais et éliminer la complexité de l’intégration avec les autorités de certification (CA) et de la gestion de PKI dans les déploiements OT et IdO.

Avec la nouvelle intégration entre TrustCenter 2020 de Mocana et EJBCA

Enterprise de PrimeKey, les opérateurs et les fournisseurs de services peuvent prendre en charge l’approvisionnement à une touche et sans contact des clés et des certificats avec authenticité et confidentialité des données/du code tout au long du cycle de vie des appareils IdO et des systèmes intégrés. L’intégration conjointe exploite la plateforme PKI hautement évolutive, robuste et polyvalente de PrimeKey qui peut gérer plusieurs PKI parallèles dans une seule installation.

Les principaux éléments de différenciation de la plateforme de protection TrustCenter 2020 de Mocana sont les suivants :

• Chaîne de protection à l’échelle de la production : La plateforme TrustCenter 2020 de Mocana est entièrement intégrée aux services d’authentification et de certification et fournit un flux de travail inviolable et évolutif, orchestrant le transfert de propriété et la gestion du cycle de vie des appareils par les clients finaux et les propriétaires/opérateurs d’actifs.

• Modèle d’utilité omniprésent : Mocana protège une très large gamme de classes d’appareils pour les FEO, les plateformes cloud et les fournisseurs de services afin d’offrir des services de protection et d’orchestration différentiés en fonction du marché, à grande échelle et à un coût nettement inférieur, avec une facturation proportionnelle à l’utilisation.

• Flexibilité pour acheter ou construire : Mocana propose à la fois un modèle de protection « acheter » et/ou « construire » pour renforcer les appareils en toute simplicité, accélérant l’adoption et réduisant considérablement les coûts pour fournir sur le marché des appareils cyber-protégés inviolables.