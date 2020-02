MobileIron et IDEMIA annoncent la prise en charge des appareils d’entreprise Windows 10 à SIM intégrée

février 2020 par Marc Jacob

Le marché mondial de l’eSIM connaît une croissance considérable grâce à une demande en hausse dans tous les secteurs, y compris l’électronique grand public, les dispositifs IoT et les voitures électriques. D’ici 2024, on estime que jusqu’à 30% des ordinateurs portables vendus seront dotés de fonctionnalités eSIM, soit environ 122 millions d’appareils. Cette croissance sera soutenue par le déploiement des réseaux 5G, qui stimulera l’adoption des ordinateurs eSIM par les entreprises.

La plateforme IDEMIA Smart Connect, qui comprend un gestionnaire d’abonnements (SM-DP+), un serveur de droits et un pôle d’organisation pour une solution complète de gestion du cycle de vie eSIM, s’intégrera aux systèmes des opérateurs de réseaux mobiles et permettra le contrôle des profils eSIM et de leurs plans d’abonnement via la plateforme UEM de MobileIron. Cela comprend la recherche et la sélection des abonnements, l’octroi et l’activation des profils sur le réseau des opérateurs, ainsi que l’affectation et la réaffectation des profils aux appareils.