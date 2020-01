Mitsubishi Electric touchée par une violation de données – Commentaire de ESET

janvier 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Mitsubishi Electric a publié aujourd’hui un communiqué confirmant que la société avait été touchée par une violation de données datant de la fin juin de l’année dernière. L’accès non autorisé a été suivi vers un compte d’employé compromis. Les pirates ont également pu balayer 200 Mo de fichiers en accédant aux systèmes et réseaux internes de Mitsubishi Electric.

Benoit Grunemwald s’exprime : « Du temps où les entreprises n’avaient pas de contrainte légale les obligeant à notifier une violation de données, nombre de celles-ci choisissaient de passer sous silence leur piratage. Cependant, je pense que nous devrions adopter une approche des plus transparente et partager les informations sur les violations de données. Il n’est jamais agréable d’être pointé du doigt, mais une communication efficace et maitrisée est souvent préférable à un mutisme laissant libre court aux rumeurs et extrapolations. D’autre part, l’entre aide et le partage d’information bénéficie au plus grand nombre. Présenté au #Panocrim du @clusif le 21 janvier 2020, la stratégie des cybercriminels évolue vers le chantage lorsque les rançons ne sont pas payées.