Mise en oeuvre prochaine d’une offre volontaire de rachat au prix de 1,22 € par action suivie d’une radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access

janvier 2022 par Marc Jacob

Ce prix par action correspond à la valeur de l’action Cecurity.com résultant de l’opération d’acquisition de Cecurity.com par Groupe ISAGRI. Dans l’attente du lancement de l’offre volontaire de rachat suivie d’une radiation du marché Euronext Access, la suspension de la cotation des actions Cecurity.com sur Euronext Access est maintenue.

Fondée en 2001, le groupe Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS (Software as a Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur archivage probant.

Acteur de la dématérialisation et de l’archivage électronique, Cecurity.com est un des éditeurs des solutions de coffres-forts numériques en France.

Cecurity.com sert plus de 200 clients : banques, grandes entreprises, opérateurs, professions réglementées.

Grâce à son expertise en conformité, Cecurity.com est reconnue Tiers de confiance. Ses logiciels et services bénéficient de certifications et labels de très haut niveau :

Certification NF 461 Tiers-archiveur d’AFNOR Certification ;

Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique ;

Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d’AFNOR Certification ;

Certification de sécurité de 1er niveau (CSPN) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;

Label Coffre-fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FnTC) ;

Label France Cyber Security.

Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son PDG, Groupe ISAGRI va très vite révolutionner le marché agricole français en rendant l’informatique de gestion accessible au plus grand nombre.

Le groupe est l’un des leaders des services numériques en Europe avec AGIRIS, AGIRIS entreprises, AKANEA, BATAPPLI, CECURITY, EIC, HEXANET, IRIUM, ISAGRI, KERHIS, SOLUCEO ; et sert des clients sur les 5 continents, à travers ses 12 filiales en Europe, Canada et Chine.

Groupe ISAGRI s’adresse à toutes les filières et à leurs fournisseurs en proposant une offre globale de services indépendants et complémentaires :

Systèmes d’information et solutions de gestion dédiés : agriculteurs, viticulteurs, coopératives, industries et négoces agroalimentaires, transport et logistique, location, vente, entretien de matériel et de véhicules ;

Logiciels de conseils et solutions de gestion pour les experts-comptables et leurs clients (en particulier les artisans du bâtiment) ;

Logiciels d’archivage électronique, de coffre-fort numérique, plateforme de documents dématérialisés pour les entreprises des secteurs agricole et non agricole ainsi qu’aux experts comptables ;

Télécom, téléphonie, hébergement, infogérance et transition des infrastructures numériques des organisations ;

Etudes marketing et techniques ;

Information, accompagnement, salons et évènements professionnels. Depuis toujours Groupe ISAGRI place la relation client et l’innovation au coeur de son développement.