Mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp en Europe : quels enjeux cyber ?

juillet 2021 par Veracode

Le feuilleton de la mise à jour controversée des conditions d’utilisation de WhatsApp est loin d’être terminé. Le 15 juillet dernier, le regroupement des CNIL européennes (CEPD) a en effet exigé qu’une enquête rapide et approfondie soit menée sur un possible partage illégal des données des utilisateurs de la messagerie chiffrée avec les autres entités du groupe Facebook, auquel elle appartient. Ce dossier fait d’un véritable changement de paradigme depuis l’introduction du RGPD, qui reste à ce jour l’une des législations les plus impactantes de l’histoire récente en matière de protection de la vie privée.