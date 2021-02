Mirko Voltolini nommé vice-président de la stratégie et de l’innovation chez Colt Technology Services

février 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la nomination de Mirko Voltolini au poste de Vice President of Strategy and Innovation.

Dans ce nouveau rôle, Mirko cherchera à soutenir les capacités de produits de Colt grâce à l’innovation et aux dernières technologies émergentes afin de s’assurer que Colt reste un leader de son secteur. Ce rôle ira également au-delà des produits et de la technologie, Mirko et son équipe jouant un rôle essentiel dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie globale de Colt.

Anciennement responsable du réseau à la demande, Mirko a supervisé le développement de la plateforme à la demande primée de Colt, ainsi que le développement et la mise en œuvre de l’offre de Colt en matière d’expérience client numérique en ligne.

Mirko siège également au conseil d’administration du MEF, où il travaille avec l’ensemble du secteur pour définir les normes actuelles de communication en réseau.