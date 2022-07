Mirantis rachète amazee.io

juillet 2022 par Marc Jacob

amazee.io est l’unique plateforme de diffusion d’applications ZeroOps conçue par, et pour des développeurs afin de les décharger du déploiement dans le cloud, des migrations et des autres opérations d’exploitation. La société éponyme a été fondée en 2017 dans l’optique d’améliorer l’expérience des développeurs, en automatisant intégralement les opérations concernant les applications et les infrastructures ainsi que les tâches d’intégration.

amazee.io est le créateur du projet open source Lagoon, plateforme de diffusion d’applications disponible sur GitHub sous licence Apache 2.0. Lagoon est une plateforme cloud native dédiée au déploiement, à la gestion, à la sécurité et à l’exploitation des applications, elle allège considérablement la charge pesant sur les développeurs pour toutes les opérations ayant trait à l’infrastructure.

Pour les entreprises qui disposent déjà d’un environnement Kubernetes opérationnel, LaaS (Lagoon-as-a-Service) permet aux équipes d’installer Lagoon Remote Agent dans leurs clusters Kubernetes en place, de les connecter au Lagoon Core géré par amazee.io, et de déployer aussitôt leurs applications. Nul besoin, par conséquent, d’installer et de gérer un autre Lagoon Core ; les équipes peuvent se recentrer sur ce qu’elles savent faire de mieux : développer de superbes applications.

Mirantis a racheté Docker Enterprise en 2019 pour l’intégrer aussitôt à sa plateforme Kubernetes. Près d’une centaine de clients ont choisi depuis lors la technologie de conteneurisation Mirantis pour soutenir leurs initiatives de transformation numérique, et la satisfaction de la clientèle a grimpé en flèche.

Peu après cet accord avec Docker, Mirantis a conforté son engagement de longue date envers l’open source, en recrutant le personnel de Kontena, et a investi massivement dans Lens et les développeurs de k0s. La technologie Kontena a été intégrée à Mirantis Kubernetes Engine et à Mirantis Container Runtime et aujourd’hui, Lens est la première plateforme Kubernetes au monde et aussi la plus évoluée, forte d’une communauté de plus de 450 000 utilisateurs Kubernetes et de 17 000 étoiles sur GitHub.