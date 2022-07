Mirantis lance Lens Pro en ajoutant des fonctionnalités avancées

juillet 2022 par Marc Jacob

Mirantis annonce Lens Pro. Réservées aux utilisateurs en entreprise, ses fonctionnalités simplifient l’expérience des développeurs travaillant avec Kubernetes : ont ainsi été ajoutés, une assistance en direct à la demande, une configuration aisée pour l’analyse des images de conteneurs et le reporting des vulnérabilités, et un cluster Kubernetes local intégré.

Lens fait disparaître la complexité de Kubernetes, facilitant par là-même son adoption par le plus grand nombre de développeurs. Avec Lens, les utilisateurs peuvent gérer, développer, déboguer, superviser et dépanner leurs workloads sur plusieurs clusters, en toute simplicité et en temps réel, et toutes les distributions Kubernetes certifiées sont prises en charge, sur n’importe quelle infrastructure. Dotée d’une interface utilisateur graphique intuitive, l’application de bureau Lens est utilisables sur les systèmes d’exploitation Linux, macOS et Windows.

Avec le lancement de Lens Pro, de nouvelles fonctionnalités améliorent la productivité des développeurs tout en leur réservant une expérience plus intuitive. Lens Pro simplifie la boucle de développement interne (le processus itératif auquel se plie un développeur qui écrit, compile et débogue du code), laissant davantage de possibilités aux tests.

En plus de l’assistance à la demande, Lens Desktop Kube peut être utilisé pour déployer un environnement de développement Kubernetes en local, d’un simple clic. Piloté par une machine virtuelle intégrée à l’application de bureau Lens, cet environnement de développement procure aux développeurs une solution entièrement intégrée pour le développement dans Kubernetes des applications cloud natives.

Le nouvel ensemble de fonctionnalités Lens Container Security améliore la faculté des développeurs à déceler d’éventuelles failles plus tôt dans le cycle de développement (en local), leur faisant ainsi gagner du temps et de l’argent, tout en leur épargnant des problèmes potentiellement catastrophiques ultérieurement. Grâce à lui, les développeurs ont directement accès aux rapports CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) dans leur environnement de développement local, quelle que soit la plateforme ou l’architecture utilisée. Ainsi, ils peuvent visualiser facilement les vulnérabilités et y remédier dans ce même environnement grâce à un seul outil. Le jeu en question n’a pas vocation à remplacer les outils centralisés d’analyse des images de conteneurs et de reporting, mais à en étoffer et en intégrer les fonctionnalités pour exposer ces informations aux développeurs au sein de leur workflow de développement interne.

Application de bureau, Lens abaisse la barrière d’entrée pour tous ceux qui débutent avec Kubernetes et améliore radicalement la productivité des plus chevronnés. Lens a désormais franchi la barre des 650 000 utilisateurs et compte plus de 18 500 « stargazers » sur GitHub, ce qui en fait l’EDI (environnement de développement intégré) le plus populaire pour Kubernetes.

Destiné aux utilisateurs en grandes entreprises, Lens Pro est proposé à 19,90 $ par mois et par siège ou à 199 $ par an et par siège. Les licences peuvent être achetées directement auprès de Mirantis ou de ses partenaires. Lens Personal demeure, pour sa part, gratuit pour les projets open source non commerciaux, l’éducation, les petites entreprises et les startups.