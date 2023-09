Mirantis lance Lens AppIQ

septembre 2023 par Marc Jacob

Lens AppIQ fournit des renseignements sur les applications. Pour ce faire, il extrait des informations à partir des multiples sources et fichiers de configuration, puis les regroupe sous la forme d’un affichage simple à onglets. Il simplifie et accélère la publication et la gestion des applications Kubernetes pour les développeurs cloud natif. Lens AppIQ comprend en outre des outils web permettant d’afficher des informations sur les applications, de configurer les politiques de sécurité et de conformité et d’automatiser le déploiement.

Le lancement de Lens AppIQ à partir de Lens Desktop est effectif en moins d’une minute.

Il détecte très rapidement les applications sur un cluster connecté et crée la cartographie de leurs composants. Dans la nouvelle vue « Applications » de Lens Desktop ou dans le portail web de Lens AppIQ, les développeurs peuvent visualiser d’un coup d’œil les informations sur l’application : architecture, métadonnées, journaux, événements, etc. Le débogage est plus facile, les publications de code plus rapides et les performances sont optimisées en continu.

Lens AppIQ permet aux équipes DevOps, aux ingénieurs plateforme et aux opérateurs de définir, surveiller et faire appliquer les politiques gouvernant la performance, la sécurité et la conformité des applications. Grâce à son automatisation, les déploiements sont reproductibles et la portabilité des applications vers de nouveaux environnements Kubernetes - quelque soit la distribution certifiée - s’effectue rapidement.

Lens AppIQ est proposé gratuitement pour une durée illimitée pour les utilisations à petite échelle et les essais (maximum 10 nœuds, deux clusters et deux utilisateurs). Un plan Pro est proposé pour une utilisation à plus grande échelle (maximum 100 nœuds, 10 clusters et 50 utilisateurs) pour un tarif de 35 $ par nœud et par mois. Cette offre inclut une assistance 8 heures par jour, 5 jours par semaine, aux heures ouvrables. Il existe également une version Enterprise sur mesure incluant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une tarification personnalisée.