Mirantis annonce une mise à jour de k0s, sa distribution Kubernetes open source allégée

mai 2023 par Marc Jacob

Mirantis, la société qui aide les développeurs à créer le meilleur code possible annonce la toute dernière mise à jour de sa distribution open source k0s. Cette version est désormais compatible avec la dernière version de Kubernetes 1.27, et emporte des perfectionnements et correctifs pour k0s.

Cette nouvelle mise à jour de Mirantis k0s apporte des perfectionnements qui simplifient l’installation et la gestion des clusters Kubernetes. Citons, entre autres nouveautés, la prise en charge de plug-ins containerD qui simplifient l’exécution, par exemple, des « bacs à sable » de conteneurisation WebAssembly (WASM) et gVisor, permettant ainsi aux utilisateurs d’étendre plus facilement leurs clusters avec des runtimes de conteneurs supplémentaires.

En outre, avec cette dernière version en date, Mirantis fournit ses propres images système, excluant ainsi le recours à des forks personnalisés pour les composants de projets. Cette approche est gage d’une meilleure compatibilité avec les fonctionnalités Kubernetes en amont et d’une réduction de la complexité.

k0s est une distribution Kubernetes certifiée par la CNCF (Cloud Native Computing Foundation) s’exécutant sur tout système d’exploitation basé sur Linux. Elle se prête à des déploiements de grande envergure pour les datacenters, mais aussi à d’autres plus légers et compacts de type clusters en périphérie, sans oublier les ordinateurs portables, et même les Raspberry Pi. k0s se présente sous la forme d’un binaire unique, et s’installe sur tout type de nœud depuis Internet via une simple commande. Le déploiement de la plateforme et sa montée en capacité peuvent être gérés en local via l’interface de ligne de commande (CLI) k0s, mais aussi à distance (au moyen de fichiers de configuration) via l’utilitaire k0sctl. Les mises à jour peuvent être gérées automatiquement à l’aide de l’outil Autopilot intégré à k0s. Les opérateurs ont accès aux clusters k0s via kubectl, Lens Desktop ainsi que d’autres tableaux de bord et interfaces de ligne de commande Kubernetes standard.