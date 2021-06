Milestone Systems lance Husky IVO

juin 2021 par Marc Jacob

Construite avec l’expertise matérielle de Dell Technologies et la puissance de traitement d’Intel pour obtenir qualité, fiabilité et performance, la nouvelle série Husky IVO s’adapte à l’évolution des besoins en matière de gestion vidéo. Husky IVO s’utilise avec n’importe quelle licence de produit XProtect et permet d’intégrer plus de 10 000 dispositifs tiers pris en charge pour garantir la meilleure solution aujourd’hui - et demain.

Avec la nouvelle série Husky IVO, Milestone Systems offre à ses partenaires et à ses clients une large gamme de six appareils de surveillance couvrant une variété de cas d’utilisation, depuis les installations simples dans les petits sites, comme les magasins, jusqu’aux installations plus grandes et plus complexes, comme les installations critiques. Cette nouvelle permet aux partenaires et aux clients d’aller beaucoup plus loin avec leur système de gestion vidéo Milestone XProtect.

Facile à installer et préchargée avec XProtect VMS, la solution permet de gagner du temps sur la configuration et l’installation : il suffit de l’allumer, d’ajouter le code de licence XProtect et il est prêt à être utilisé.

Cette nouvelle gamme évolutive et garantie 5 ans est conçue pour s’adapter à de nombreux cas d’utilisation afin de tirer le meilleur parti de l’installation. Du petit magasin du coin au gigantesque stade de football, la gamme Husky fonctionne de manière transparente avec XProtect pour fournir les performances et la fiabilité nécessaires pour tirer le meilleur parti de sa solution vidéo. Plusieures configurations sont développées pour répondre à chaque besoin :

Milestone Husky 150D : Le modèle de bureau Husky 150 est conçu pour les sites plus petits avec peu de caméras et un besoin minimal de visionner les séquences en temps réel localement. Les données sont sauvegardées localement ou envoyées à un emplacement de données central pour assurer un enregistrement continu. Idéale pour les installations multi-sites comme les magasins de détail, les stations-service et les distributeurs automatiques de billets, la Husky 150 Desktop offre une installation simple et peu coûteuse qui s’intègre parfaitement à votre VMS XProtect.

Husky 350T & 350R : Les nouveaux Husky 350 Tower et 350 Rack sont des produits Husky pour ceux qui veulent commencer petit et avoir la flexibilité de se développer. Des exemples de cas d’utilisation sont les commerces de détail, la logistique ou l’entreposage. Dans l’ensemble, ces unités polyvalentes offrent une fiabilité et un temps de fonctionnement élevés et une redondance minimale pour un enregistrement continu et un bon départ avec XProtect.

Husky 700R : Le Husky 700 Rack est destiné aux petites et moyennes installations qui ont besoin d’un enregistrement fiable et d’une gestion facile des données. Avec une redondance matérielle complète et la possibilité d’intégrer des composants matériels sélectionnés, cette unité est la solution optimale pour les installations critiques comme les centres logistiques, les petites villes et les campus scolaires ou universitaires.

Husky 1000R : Le Husky 1000R est une unité montée en rack qui offre un débit plus élevé, une plus grande capacité de stockage et la possibilité d’ajouter des composants sélectionnés pour soutenir l’analyse - pour un niveau de protection supplémentaire. Ces avantages sont complétés par une redondance matérielle complète et un temps d’arrêt minimal pour créer une unité idéale pour les installations critiques moyennes à grandes où la capture de données 24/7 est essentielle.

Husky 1800R : Le Husky 1800R est un serveur rack haut de gamme qui offre une grande puissance. Cette unité haut de gamme est optimisée pour un débit élevé, un stockage étendu et une grande flexibilité. Il est donc idéal pour les installations nécessitant une sécurité maximale, comme les aéroports, les centres commerciaux ou les centres de transport.

Disponibles en pré-commande, les nouveaux appareils Milestone Husky sont accompagnés d’une garantie de cinq ans et d’une configuration d’assistance sans faille pour apporter la tranquillité d’esprit.