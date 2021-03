Milestone Systems et Capsule Technologies s’associent pour virtualiser les systèmes de vidéosurveillance

mars 2021 par Marc Jacob

Milestone Systems et Capsule Technologies, spécialiste international de la virtualisation pour la vidéosurveillance, annoncent une nouvelle association en France permettant de mettre en place une virtualisation orientée métier pour la vidéosurveillance.

Capsule Technologies (Pty) est une entreprise sud-africaine qui développe depuis 2014 des solutions dorsales optimisées pour le marché de la vidéosurveillance. Fin 2019, Capsule Technologies s’installe en France avec pour objectif de réadapter des solutions de l’IT modernes pour la niche de la sûreté et de la vidéosurveillance pour les acteurs de l’industrie, du marché résidentiel VIP, des pétroliers, des hôpitaux ou encore des sites touristiques. L’idée est simple : amener une solution de virtualisation et de stockage complète pour optimiser les coûts d’acquisition d’une solution haut de gamme.

Une solution orientée métier pour les électriciens

La plupart du temps, la sécurité physique entre dans le socle commun et le budget de la DSI ; notamment lorsque la vidéosurveillance est virtualisée via une appliance. Mais ceux qui exploitent les solutions de sûreté ne sont pas issus du métier IT, mais sont des électriciens.

C’est de cette manière que Capsule Technologies disrupte le marché, tout en renforçant l’agilité au service de la collaboration entre la Sûreté et la DSI.

Une plateforme technologique ouverte

De ce partenariat, Capsule Technologies a développé une gamme de solutions 100% dédiée Milestone pour répondre aux enjeux d’optimisation de la gestion de stockage et de virtualisation des clients, avec une redondance des services de management de manière totalement automatisée et la mise en place de PRA (en cas d’incident électrique par exemple).

Capsule Technologies a pour objectif d’être rapidement identifié comme un acteur incontournable de la virtualisation de la vidéosurveillance en Europe ; notamment grâce à ce partenariat avec Milestone Systems mais également en construisant de nouvelles offres avec des acteurs européens de l’IA ou encore avec des partenaires technologiques de Milestone, spécialisés en contrôle d’accès.