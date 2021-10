Milestone Systems annonce la nomination d’Amaury Chapeau au poste de “Responsable des partenariats technologiques”

octobre 2021 par Marc Jacob

Milestone Systems annonce la nomination d’Amaury Chapeau au poste de Responsable des partenariats technologiques. Cette nomination stratégique en France a pour objectif d’appuyer la stratégie d’innovation et d’ouverture de Milestone au travers notamment, du développement de nouvelles applications et interfaces avec les partenaires technologiques. Basé en France, Amaury Chapeau succède à Davide Schiavon depuis le 1er septembre 2021.

Milestone Systems est un point de rencontre central permettant de faire travailler ensemble les objets des nouvelles technologies avec une plateforme de gestion vidéo évolutive à tout moment.

L’objectif d’Amaury sera de donner du sens à la collaboration entre Milestone, ses partenaires technologiques, ses développeurs et les clients finaux. Donner du sens pour démocratiser l’adoption de solutions innovantes tout en verticalisant les solutions en lien avec la valeur apportée. “Au sein de notre communauté, nous testons de nouveaux systèmes et solutions qui n’existent pas et qui pourront par la suite être adaptées massivement par nos utilisateurs, de tous secteurs et tous métiers, en fonction des défis qu’ils ont à relever. Nous souhaitons aujourd’hui rendre accessible à toutes les entreprises le pouvoir infini de la vidéo et celui de nos partenaires !” ajoute Amaury.

En effet, les systèmes tendent à s’interfacer de plus en plus entre eux avec le VMS comme outil de supervision principal. "La supervision vidéo donne du sens à tous les évènements générés par les systèmes tiers. Elle apporte les informations clés pour des prises de décisions efficaces" selon Amaury. Et c’est grâce à cette démarche ouverte et à sa communauté de partenaires technologiques que Milestone dispose de plus de 400 solutions sur mesure disponibles dans sa Marketplace et mises à disposition de ses 500 000 installations dans le monde.

Intégré à une équipe de 7 personnes en Europe, Amaury ambitionne également d’élargir la communauté de société de service de développement en France pour faciliter l’intégration de toutes les technologies au sein de la plateforme Milestone et ce, au travers du développement de nouveaux plugins. Si la vidéo n’était initialement exploitée qu’à des fins de sûreté des bâtiments et des personnes grâce à l’analyse d’images, elle a su embrasser des technologies matures telles que l’analyse vidéo utilisant l’intelligence artificielle pour permettre de comprendre ce qui se passe dans l’image. Aujourd’hui, Milestone guide le marché vers un nouveau cap, grâce à l’adoption de technologies émergentes (telles que la vision par ordinateur, Lidar, …), pour donner du sens à ce que l’on voit, pour permettre d’exploiter tout le potentiel offert par la technologie vidéo pour sortir des statistiques et positionner la vidéo comme un outil d’aide à la décision.

Et ce nouveau cap va permettre à Milestone d’être la solution incontournable pour des marchés tels que la Smart City (pour fédérer différents systèmes vidéo entre eux dans le VMS, apporter de nouvelles sources d’informations dans les villes ou encore pour comprendre comment la ville fonctionne) ou la santé (en permettant la centralisation de toutes les informations vidéo ou audio captées et en les connectant à de l’intelligence, il sera possible d’agir directement sur la protection des personnes ou encore d’identifier des situation anormales, de gérer les flux de personnes,...).

Parcours d’Amaury Chapeau : Âgé de 32 ans, Amaury a rejoint Milestone Systems France en 2015 comme Distribution Channel Manager, puis devient Channel Business Manager. Promu au poste de responsable des partenariats technologiques en septembre 2021, Amaury va pouvoir apporter l’innovation et la rupture technologique sur le marché de la vidéosurveillance. Avant de rejoindre Milestone, Amaury était Responsable Marketing chez Axis Communications (2012-2015).