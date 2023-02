Mike Sentonas promu au poste de Président de CrowdStrike

février 2023 par Marc Jacob

CrowdStrike annonce la promotion de Michael Sentonas au poste de Président. Directeur technique (CTO) de CrowdStrike depuis 2020, Michael Sentonas aura désormais pour mission de diriger les fonctions de développement de marché et des produits. Pour cela, il aura notamment en charge les équipes de marketing et de ventes, d’ingénierie et de développement produits ainsi que de renseignement sur les menaces et de développement institutionnel de l’entreprise. Fort de son expérience précédente, il accompagnera également le développement de la direction technique autour du CTO. Cette nomination intervient alors que CrowdStrike, leader reconnu du marché de la sécurité des endpoints, poursuit sa croissance à grande échelle et que les clients continuent de consolider leurs solutions tactiques “standalone” telles le XDR, la sécurité cloud et la protection des menaces liées à l’identité, entre autres, sur la plateforme CrowdStrike de cybersécurité.

Michael Sentonas sera directement rattaché à George Kurtz, cofondateur et CEO de CrowdStrike, tandis que Jim Seidel, directeur des ventes (Chief Sales Officer), Jennifer Johnson, directrice du marketing (Chief Marketing Officer), Amol Kulkarni, directeur des produits et de l’ingénierie (Chief Product & Engineering Officer) et Adam Meyers, senior vice-president Renseignements sur les menaces (SVP Intelligence) lui rendront directement compte.

Michael Sentonas a rejoint CrowdStrike en 2016 au poste de vice-président chargé de la stratégie technologique, avant d’être promu au poste de directeur technique (CTO) en 2020. Précédemment, il a occupé plusieurs postes de direction (ventes, commercialisation et technologie) chez McAfee en tant que directeur de la technologie (Security Connected) et directeur de la technologie et de la stratégie dans la région Asie-Pacifique (APAC). Michael Sentonas a également fait partie de l’Advanced Technology Group de McAfee, une équipe de spécialistes des ventes au sein de laquelle il pilotait les transactions avec les clients et dirigeait la stratégie de développement sur le marché. Auparavant, il a supervisé l’équipe d’ingénierie des ventes et services de McAfee dans la région Asie-Pacifique.