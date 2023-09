Microsoft va développer son propre parc nucléaire – Cohesity préconise une meilleure gestion des données

septembre 2023 par Jean Baptiste Grandvallet, Directeur technique de Cohesity France

Plus tôt cette semaine, nous apprenions par la presse que Microsoft semblait vouloir adopter sa propre stratégie nucléaire, afin de renforcer son indépendance face aux énergies fossiles, et pour subvenir à ses besoins énergétiques induits par ses services d’informatique dématérialisée et d’Intelligence Artificielle (IA).

Rendue publique via une offre d’emploi, l’annonce précise que cette stratégie devra se concentrer sur les petits réacteurs modulaires (SMR). Moins chers, plus mobiles et moins risqués que les réacteurs conventionnels, ces derniers ont aussi l’avantage de ne pas émettre de CO2 et peuvent produire jusqu’à 35 MW. Quatre réacteurs de ce type suffiraient donc pour alimenter un centre de données.

Les GAFAM face aux défis énergétiques

Cette initiative fait de Microsoft le premier grand fournisseur de logiciels à rechercher des solutions pour alimenter son infrastructure sans sacrifier ses objectifs en matière de CO2. Une problématique qui va pourtant devenir centrale auprès de tous les grands fournisseurs tels que Apple, Google ou encore AWS qui doivent déjà arbitrer entre intégration de l’IA et leurs objectifs de durabilité initié sous la pression gouvernementale. Car ces nouvelles infrastructures, très énergivores, vont à l’encontre de nombreuses initiatives politiques mondiales et européennes à l’instar de la COP26 et du Pacte vert pour l’Europe.

Cependant, une stratégie énergétique aussi radicale que celle de Microsoft est-elle l’unique solution ?

Pour Jean-Baptiste Grandvallet, Directeur Technique EMEA chez Cohesity « ces données doivent être nettoyées pour à la fois réduire le risque de litige, libérer de l’espace et surtout alimenter leur système IA d’un contenu de haute qualité. Pour ce faire, les données peuvent être indexées et classées en fonction de leur contenu et de leur valeur pour l’entreprise, qui plus est de manière très précise et rapide grâce à l’IA. Par ailleurs, les entreprises ont tout intérêt à consolider leurs données sur une plateforme commune plutôt qu’en silos indépendants. Elles pourront alors être réduites à l’aide de techniques standards telles que la déduplication et la compression, pour atteindre des taux de réduction de 96% au quotidien. »

Les recherches montrent que la plupart des entreprises ignorent en moyenne 70 % du contenu des données qu’elles stockent, Gartner parle ainsi de « Dark Data ». Ces données cachées dans l’obscurité et non structurées regroupent aussi bien des vidéos de chats, que des résultats de recherche ou encore d’anciennes copies de base de données, qui doivent être conservées à des fins réglementaires et commerciales.

Pour faire face aux défis énergétiques modernes tout en continuant d’amasser des données, les entreprises doivent se concentrer sur l’indexation, le classement et une gestion centrée sur la donnée.