Microsoft et ses partenaires engagent des actions concrètes pour démanteler le botnet Necurs

mars 2020 par Marc Jacob

Microsoft et ses partenaires dans plus 35 pays ont engagé des mesures juridiques et techniques coordonnées pour démanteler l’un des botnets les plus puissants au monde nommé Necurs, qui a infecté plus de neuf millions d’ordinateurs dans 211 pays.