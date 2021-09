Micropole certifié ISO/IEC 27001 pour l’ensemble de ses agences en France

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Pour Micropole, la certification ISO/IEC 27001 représente un enjeu d’exemplarité dans la gestion de la protection des systèmes d’information, non seulement pour rassurer ses clients, mais aussi pour se conformer aux exigences légales et règlementaires. Le périmètre de la certification inclut l’ensemble des activités de Micropole France en s’appuyant sur ses agences situées à Aix en Provence, Levallois-Perret, Lyon, Nantes, Niort et Rennes.