Micro Focus s’associe au nouveau service AWS Mainframe Modernization

décembre 2021 par Marc Jacob

Une étude a récemment montré que la modernisation des applications doit être permanente et évolutive afin de répondre à l’évolution perpétuelle des besoins des entreprises. La transformation numérique exige une stratégie flexible et adaptative visant à améliorer les résultats et à accélérer le retour sur investissement. Grâce au Modèle de maturité de la modernisation de Micro Focus, les responsables informatiques peuvent rapidement analyser leur parc informatique actuel et l’adapter à leur future stratégie commerciale, tout en trouvant le bon équilibre entre coûts, risques et rapidité.