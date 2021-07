Micro Focus reconnu comme leader mondial de l’Analyse Prédictive associée à l’Intelligence Artificielle (AIPA) par Research in Action (RIA)

juillet 2021 par Marc Jacob

Micro Focus annonce que sa solution Operations Bridge, dotée de la plateforme intégrée OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud) a été reconnue comme leader mondial au niveau collectif dans le rapport de Research in Action (RIA) Vendor Selection Matrix™ : Artificial Intelligence Predictive Analytics, 2021. Renforçant encore sa place en tant que solution AIOps de confiance, Operations Bridge a également été récemment citée comme une "valeur sûre" pour la puissance de son produit en matière de gestion des incidents, des performances et de la disponibilité. Elle a été désignée comme la plus performante des solutions de gestion de l’information d’entreprise (AIOps) dans le rapport Radar Report for AIOps : Q3 2020 de Enterprise Management Associates.

“La solution Operations Bridge de Micro Focus et sa plateforme intégrée OPTIC sont en tête de la catégorie de l’AIPA grâce à ses excellentes intégrations et gestion de données, ce qui fait de Micro Focus un excellent partenaire pour tous les projets de transformation numérique de l’entreprise”, déclare Eveline Oehrlich de Research in Action. “La récente évolution de Micro Focus vers OPTIC est une étape importante vers le prochain chapitre de la transformation numérique dont les entreprises ont besoin au sein des équipes commerciales et informatiques.”

Operations Bridge de Micro Focus est une solution AIOps qui comporte de puissants outils de machine learning, de détection des anomalies et d’analyse prédictive qui en identifie rapidement les causes principales. L’intelligence inhérente à la plateforme OPTIC de Micro Focus permet une analyse approfondie car elle normalise, stocke et donne un sens à toutes les données produites par les diverses solutions présentes dans les structures informatiques, y compris la plupart des outils de surveillance indépendants. Operations Bridge et OPTIC permettent également aux équipes de découvrir, de surveiller, de gérer et de gouverner les services en cloud computing en tandem avec une approche on-premise, afin de maximiser l’expérience client et le retour sur investissement.

Operations Bridge inclut les fonctionnalités suivantes :

• Contrôles et détections automatiques pour les services cloud et on-premise

• Consolidation des événements et réduction du bruit pour déterminer plus rapidement les causes principales et réduire le temps moyen de réparation

• Tableaux de bord et rapports collaboratifs dérivés d’un seul datalake

• Gestion centralisée des résultats et des événements avec corrélation automatique et basée sur des critères de performance

• Processus d’incident en cercle fermé avec synchronisation ITSM bidirectionnelle

• Analyse multi-domaine qui permet de résoudre les problèmes

• Remédiation spontanée comprenant une bibliothèque intégrée d’automatisation informatique et de flux de travail

Micro Focus permet aux équipes d’exploitation d’obtenir une capacité d’observation totale de leur parc hybride afin de résoudre les problèmes grâce à une approche AIOps complète et de découvrir des informations sur le comportement des clients. Operations Bridge combiné à sa plateforme intégrée OPTIC constitue l’une des solutions Micro Focus permettant de faire le lien entre les technologies existantes et émergentes dans le cadre de la transformation numérique des organisations.