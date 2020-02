Micro Focus présente Voltage SmartCipher pour une protection transparente des données non structurées

février 2020 par Marc Jacob

Micro Focus présente Voltage SmartCipher, une nouvelle solution qui permet une collaboration sécurisée, une protection et une gestion simplifiées des données non structurées. Cette solution unique combine différentes fonctionnalités essentielles pour assurer la confidentialité et la sécurité des terminaux. Voltage SmartCipher traite tous types de données de façon transparente, qu’elles soient basées sur site ou dans le cloud. Les entreprises peuvent ainsi exploiter les informations de manière sécurisée, tout en assurant la confidentialité des données non structurées.

L’insolente croissance des fichiers sensibles représente un défi majeur auquel les professionnels de la sécurité de l’information sont confrontés. D’ici 2025, les données non structurées devraient représenter jusqu’à 80 % du volume des données mondiales, qui devrait atteindre 163 Zo, soit dix fois plus qu’en 2016*. Afin d’obtenir des informations à partir de ce volume croissant de données sans s’exposer à des risques inutiles, les entreprises doivent être en mesure d’identifier et classer les fichiers contenant des données sensibles. En étiquetant ces informations de manière proactive, les utilisateurs internes et externes pourront partager plus efficacement les fichiers sur différentes plateformes, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Les avantages et les fonctionnalités principaux de Voltage SmartCipher sont :

• Une collaboration sécurisée quel que soit l’environnement – La technologie brevetée Transparent File Encryption (chiffrement transparent des fichiers) de Voltage SmartCipher intègre des politiques d’accès et de protection pour chaque fichier et les données qu’il contient, afin d’empêcher tout accès non autorisé au contenu ou aux politiques d’entreprise.

• Une visibilité et un contrôle accrus avec une gestion centralisée des politiques – La solution offre une visibilité et un contrôle accrus sur les fichiers sensibles, grâce à un accès centralisé. Les politiques d’utilisation sont gérées de manière centralisée et appliquées localement au niveau des fichiers. Les nouvelles politiques peuvent être mises en place et synchronisées avec les fichiers sur les terminaux ou les plateformes de collaboration de façon dynamique.

• Des audits de conformité améliorés et accélérés avec un suivi, une découverte et une classification en temps réel – Grâce à des fonctionnalités intégrées de suivi de l’utilisation des fichiers et d’alerte, les entreprises peuvent déterminer quand, où, comment et par qui chaque fichier est consulté et modifié, pour un contrôle et une protection renforcée des données non structurées.

• Une mise en œuvre sans accrocs qui ne perturbe pas l’activité de l’entreprise – Voltage SmartCipher peut être mis en œuvre par étapes, en fonction des besoins de l’entreprise. Cela permet aux administrateurs de cartographier l’emplacement des fichiers et de déployer la protection des données sans interrompre l’activité.

Avec ses fonctionnalités de gestion et de protection des données non structurées, Voltage SmartCipher étend les capacités de la gamme de solutions de pointe Voltage et enrichit l’offre de Micro Focus en matière de solutions de sécurité tout au long du cycle de vie et de confidentialité des données.

La solution est concédée sous licence par terminal, par abonnement annuel. Les clients nouveaux comme existants peuvent tirer un grand avantage de cette solution en la couplant avec d’autres solutions de Micro Focus dédiées à la sécurité, au risque et à la gouvernance.