Micro Focus présente OPTIC

avril 2021 par Marc Jacob

Micro Focus annonce la sortie d’OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud), une nouvelle solution au service des opérations IT offrant une fonction d’intelligence illimitée intégrée et la possibilité d’optimiser le cloud pour en faire un partenaire à part entière. À l’heure où les entreprises cherchent à s’adapter aux demandes changeantes de l’économie numérique tout en améliorant la productivité de leurs collaborateurs dispersés, Micro Focus OPTIC simplifie la transformation IT pour les aider à satisfaire ces nouvelles attentes.

Micro Focus OPTIC offre notamment les avantages suivants :

• Automatisation unifiée des processus avec des « meilleures pratiques » intégrées qui améliorent la productivité, sans nécessiter de développement spécifique et instable.

• Découverte et cartographie topologique des environnements cloud et sur site, pour une gestion efficace basée sur les configurations actuelles.

• Interface unique de libre-service utilisateur assistée par des agents virtuels intelligents, pour limiter la frustration des utilisateurs, améliorer les délais de réponse et aider les collaborateurs à gagner en efficacité.

• Options de déploiement flexibles dans le cloud, en conteneurs, en tant que service ou sur site, et possibilité de passer d’une option à l’autre au besoin.

• Blocs modulaires et licences flexibles pour des fonctionnalités disponibles à la demande, sans mauvaises surprises sur la facture.

L’intelligence au cœur de Micro Focus OPTIC offre des analyses globales en normalisant, stockant et interprétant toutes les données générées par les différentes solutions des environnements IT, y compris la majorité des outils de supervision tiers. OPTIC permet également aux équipes de découvrir, surveiller, gérer et gouverner des services cloud tout en conservant leur approche sur site, pour une expérience client et un retour sur investissement optimaux. En faisant du cloud un partenaire à part entière, les entreprises peuvent unifier la gestion des performances et de la disponibilité, tout en restant ouvertes à de nouvelles possibilités grâce aux options de déploiement multicloud.

À l’heure où la transformation numérique continue d’influencer les changements stratégiques en entreprise, la solution OPTIC de Micro Focus aide les utilisateurs à tirer parti de leurs environnements existants tout en implémentant une transformation à la pointe de la technologie, sans la complexité qui l’accompagne habituellement. Les composants d’OPTIC sont proposés sous licence et sont compatibles avec les produits ITOM de Micro Focus, offrant ainsi une valeur plus élevée aux entreprises à mesure qu’elles étendent leur utilisation.