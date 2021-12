Micro Focus lance la version SaaS de sa solution AIOps full-stack

décembre 2021 par Marc Jacob

Micro Focus annonce la sortie d’Operations Bridge – SaaS, qui associe la plateforme déjà existante AIOps full-stack à l’agilité du SaaS. Cette nouvelle offre permet aux entreprises informatiques d’obtenir une observabilité complète, de résoudre les problèmes plus rapidement, de gagner en efficacité grâce à l’automatisation et de transformer leurs données en informations exploitables.

La flexibilité et la vitesse des déploiements Operations Bridge – SaaS éliminent la maintenance continue, les mises à niveau complexes ou les demandes de financements. Grâce une assistance 24h/24 et 7j/7, à un accès à l’OPTIC Data Lake de Micro Focus, à des intégrations avec plus de 200 outils informatiques populaires et à une corrélation d’événements automatisée optimisée par le machine learning, la solution offre à la fois des fonctionnalités et une facilité de déploiement avec une possibilité de migration pour les clients Operations Bridge existants.

Operations Bridge – SaaS permet d’accéder rapidement à une plateforme AIOps full-stack pour aider les entreprises à :

• Exécuter des opérations grâce à une agilité basée sur le SaaS : faire face aux changements contants grâce à des déploiements SaaS rapides et flexibles.

• Retrouver la pleine observabilité de votre parc informatique : automatiser la découverte et la surveillance, tant sur site que dans le cloud ; obtenir des tableaux de bord et des rapports pour chaque fonction, des experts en la matière aux cadres non informaticiens.

• Réduire le bruit et isoler les problèmes plus rapidement : transformer les données en informations précises et exploitables.

• Rediriger les ressources vers l’innovation numérique : améliorer l’efficacité des opérations informatiques grâce à l’automatisation.

Operations Bridge de Micro Focus peut être acheté sur la Marketplace AWS, auprès de partenaires IT Operations Management de Micro Focus et directement auprès de Micro Focus, avec une solution de migration pour les clients Operations Bridge existants. Sa plateforme OPTIC intégrée est l’un des moyens par lesquels Micro Focus aide ses clients à faire le lien entre les technologies existantes et émergentes dans la course à la transformation numérique.