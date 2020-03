Micro Focus lance la solution Micro Focus AD Bridge 2.0. pour cloud Linux

mars 2020 par Marc Jacob

Micro Focus annonce la sortie de Micro Focus AD Bridge 2.0. Une solution qui permet aux administrateurs informatiques d’étendre au cloud les contrôles Active Directory (AD) issus de ressources sur site. Une nouveauté sur le marché puisque les appareils Windows et Linux sont compris. Grâce à AD Bridge 2.0, les entreprises peuvent tirer parti de leurs ressources actuelles, que ce soit d’infrastructure, d’authentification, de sécurité et de politique pour simplifier la migration AD Linux vers le cloud. Assurant ainsi un haut niveau de sécurité et une parfaite qualité de gestion des machines virtuelles Linux dans le cloud.

On estime à 95 % la proportion d’entreprises qui utilisent Active Directory pour gérer la sécurité et la configuration de leur environnement Windows*. La toute dernière version de la solution de gestion de politique hybride de Micro Focus permet aux entreprises d’appliquer leurs configurations et contrôles de sécurité AD aux ressources Cloud. Cette technologie brevetée exploite les Group Policy Objects (GPO) standard déjà exploités dans nombre d’entreprises et les fait sortir des réseaux d’entreprise afin de couvrir les ressources Cloud potentiellement non gérées à ce jour.

Tandis que Linux poursuit sa croissance et son évolution vers une solution de déploiement essentiellement tournée vers le cloud, il est essentiel pour les entreprises qui adoptent des solutions basées sur le cloud telles qu’Azure ou Office 365 d’intégrer des contrôles de politique plus stricts au sein des systèmes cloud Linux et Windows. Les avantages, une plus grande cohérence, une tranquillité d’esprit, et une simplification de la conformité.

Micro Focus AD Bridge 2.0 vient s’ajouter à la gamme de solutions de gestion des identités et de l’accès proposées par Micro Focus et embarque une console intuitive basée sur le Web. Elle permet de visualiser les versions d’agent, les politiques appliquées, ainsi que d’autres fonctionnalités importantes :

• Linux Cloud Agent – permet d’étendre les capacités de gestion AD sur site aux ressources Linux basées sur le cloud, avec une sécurité renforcée et une réduction du nombre d’identités non gérées.

• Console Web – fournit aux administrateurs une console web facile d’emploi en vue de gérer les appareils et les politiques à tous les niveaux de l’entreprise.

• Device Management – identifie et gère les appareils joints ou non à un domaine ou à Linux (tant sur site que Cloud) afin de fournir une sécurité accrue ainsi qu’une meilleure visibilité sur l’infrastructure AD Bridge.

• Ajouts GPEdit – améliore les capacités de gestion de politique d’AD Bridge 1.0. Intègre Sudoers (accès contrôlé aux comptes et commandes privilégiés), le suivi des dossiers en temps réel, les extensions de mappage UID/GID, ainsi que les restrictions et l’audit des commandes d’exécution.