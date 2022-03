Micro Focus annonce la sortie de Host Access Analyzer 2.0

mars 2022 par Marc Jacob

Micro Focus annonce le lancement de Host Access Analyzer 2.0. Cet outil de gestion des ressources amélioré fournit une vue précise du déploiement des logiciels sur les systèmes hôtes et le mainframe. Host Access Manager 2.0 récupère les données d’utilisation en temps réel afin de permettre aux entreprises d’évaluer l’exposition aux risques et aux vulnérabilités, de garantir la conformité aux réglementations, d’obtenir des informations sur le respect des politiques internes et de contrôler l’utilisation des licences.

Grâce à une meilleure compréhension du déploiement de l’accès hôte et des configurations utilisateur, les entreprises sont mieux préparées à la modernisation et aux changements d’infrastructure. Comme l’a déclaré Peter Rutten, Research Vice President chez IDC : « IDC estime que les plateformes hôtes traditionnelles sont disposées à jouer un rôle central dans la transformation numérique des entreprises. »

Host Access Analyzer 2.0 permet aux entreprises de :

• Afficher un inventaire exhaustif des accès aux applications hôtes et de l’utilisation de tous les terminaux, y compris les produits et les actifs ;

• Contrôler toutes les connexions hôtes pour connaître l’utilisation, la charge et la sécurité ;

• Ajouter, à la demande, n’importe quel produit aux fonctionnalités de rapport et d’analyse ;

• Obtenir une vue instantanée des systèmes installés, de leur état, de leur sécurité et de leur complexité via le tableau de bord Business Value, qui comprend également des capacités de filtrage robustes pour des rapports ciblés.

Micro Focus propose des solutions d’accès hôte de référence qui aident les clients à fournir en toute confiance un accès optimal et sécurisé aux systèmes mainframe. Grâce à son approche complète de recherche et d’analyse des terminaux pour offrir une vue précise du déploiement des logiciels, Host Access Analyzer permet aux organisations de s’adapter efficacement aux besoins actuels de conformité et de réduction des risques.