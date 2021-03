Micro Focus annonce l’intégration de sa solution Voltage SecureData à Snowflake

mars 2021 par Marc Jacob

Micro Focus annonce un nouveau partenariat avec Snowflake, spécialiste de l’hébergement des données dans le cloud, pour offrir une protection orientée données aux entreprises du monde entier. L’intégration de Micro Focus Voltage SecureData à Snowflake permet aux utilisateurs Voltage de transférer leurs charges de travail vers la plateforme Snowflake de manière fluide et sécurisée, sans risquer de compromettre leurs données métier sensibles, et dans le respect des règlements sur la confidentialité de l’information. De leur côté, les utilisateurs de Snowflake bénéficient maintenant des capacités d’analyse de données sécurisée de Voltage SecureData.

Le Data Cloud de Snowflake permet aux clients d’unifier, d’intégrer, d’analyser et de partager leurs données autrefois compartimentées depuis une plateforme offrant une évolutivité, une simultanéité et des performances quasi illimitées, avec une gestion minimale. Ensemble, l’intégration de Voltage SecureData et la plateforme de Snowflake proposent une solution 100 % cloud-native pour des analyses cloud sécurisées à grande échelle. Cette solution performante enrichit les capacités avancées de Voltage SecureData en matière d’analyse sécurisée dans les bases de données, les data lakes et d’autres données en silos.

Micro Focus Voltage SecureData limite les risques de violations de données, tout en assurant la conformité réglementaire des entreprises. Les clients peuvent désormais protéger les données sensibles dans Snowflake grâce au chiffrement normalisé NIST avec préservation de format, au hachage avec préservation de format, à la tokénisation stateless et à la gestion des clés stateless. Tous ces éléments sont conformes aux règlements sur la confidentialité des données. Micro Focus Voltage SecureData fournit toutes ces capacités sans impacter les investissements dans l’analyse, la science des données ou l’infrastructure de veille stratégique.

Voltage SecureData aide les entreprises à renforcer leur cyber-résilience grâce à une approche orientée données de bout en bout pour la protection des données d’entreprise. Les technologies de protection de Voltage SecureData offrent une implémentation flexible et une protection axée sur les données pour un nombre quasiment illimité de types de données structurées, quelles que soient la langue et la région, tout en garantissant une performance, une fiabilité et une évolutivité éprouvées.

Voltage SecureData pour Snowflake sera disponible dans le monde entier au premier semestre 2021.