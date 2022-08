Micro Focus CyberRes s’associe à Google Cloud

août 2022 par Marc Jacob

CyberRes, une branche de Micro Focus, annonce une collaboration avec Google Cloud visant la prise en charge de la prochaine version des fonctionnalités distancielles de BigQuery. Dans le cadre de ce partenariat, Voltage SecureData, la solution de protection des données d’entreprise de bout en bout de CyberRes, est intégrée au data warehouse BigQuery de Google. L’objectif est d’accélérer et d’élargir les initiatives en matière de data science et d’aider les entreprises à se conformer aux réglementations sur la confidentialité des données en constante évolution.

Cette intégration permet aux clients Voltage de CyberRes de protéger en permanence les données en cours d’utilisation, en mouvement et au repos dans Google BigQuery. La prise en charge des fonctionnalités distantes aide également les clients BigQuery de Google Cloud à tirer parti des technologies de protection des données de Voltage. Les clients communs peuvent utiliser les services de chiffrement Voltage avec préservation du format, de hashage et de tokénisation dans BigQuery avec la sécurité native de Google BigQuery pour répondre aux contrôles stricts de conformité en matière de confidentialité. La protection des données cohérente et indépendante du cloud de Voltage permet aux clients d’utiliser en toute sécurité des données réglementées pour l’analyse dans des clouds hybrides.

BigQuery, l’entrepôt de données multicloud hautement évolutif de Google Cloud, est conçu pour favoriser l’agilité des entreprises et permet aux clients d’obtenir des informations grâce à des analyses en temps réel et prédictives, d’accéder aux données et de partager facilement des informations en toute sécurité. Ce nouveau partenariat enrichit les capacités avancées de Voltage SecureData en matière d’analyse sécurisée dans les data warehouses, les bases de données et les data lakes, et permet aux clients de transférer les charges de travail de manière transparente et sécurisée vers BigQuery.

Le portefeuille Voltage de CyberRes aide à sécuriser les entreprises grâce à une surveillance, une analyse et une protection continues des données afin de réduire les risques et de permettre la confidentialité dès la conception. Les entreprises peuvent exploiter des données clients sensibles et de grande valeur dans leur état protégé pour en tirer des informations décisionnelles sans risque d’exposition dans Google BigQuery. Les technologies de protection des données de Voltage SecureData offrent une implémentation flexible et une protection axée sur les données pour un nombre quasiment illimité de types de données structurées, quelles que soient la langue et la région, tout en garantissant une performance, une fiabilité et une évolutivité éprouvées.