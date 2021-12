Michael Liebow est nommé Responsable Groupe d’Atos OneCloud

décembre 2021 par Marc Jacob

Atos annonce la nomination de Michael Liebow en qualité de Responsable Monde d’Atos OneCloud, à compter de ce jour. Grâce à sa longue expérience du cloud, Michael Liebow dirigera l’équipe mondiale OneCloud d’Atos pour assurer le succès continu du Groupe. Le leadership d’Atos dans le cloud représente son investissement stratégique le plus important et constitue la socle de sa stratégie visant à positionner le Groupe comme partenaire privilégié de ses clients pour leurs projets liés au numérique, au cloud, à la sécurité et à la décarbonation.

Michael Liebow apporte sa riche expérience à Atos et contribuera à développer l’activité cloud du Groupe dans toutes les régions, à travers son vaste écosystème de partenaires. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement récent de l’offre Cloud de McKinsey, ainsi que dans le management d’Accenture LLP, acteur renommé des services cloud. Michael Liebow a été l’un des pionniers du cloud et a contribué à développer la pratique initiale d’IBM en matière d’architecture et de plateformes cloud. Leader agile et entrepreneur, il a dirigé plusieurs sociétés du portefeuille de New Enterprise Associates, l’une des plus grandes sociétés de capital-risque au monde.

L’arrivée de Michael Liebow coïncide avec l’accord d’acquisition de Cloudreach, qui rejoint le portefeuille OneCloud d’Atos aux côtés de trois autres entreprises récemment acquises : VisualBI, Nimbix et AppCentrica. Atos a également acquis la société Maven Wave deux ans plus tôt dans une même optique : aider ses clients à accélérer leur transition vers une activité numérique basée sur le cloud.

Avec plus de 10 000 utilisateurs, Atos OneCloud est une initiative novatrice qui associe des services de conseil en cloud, l’expertise en transformation des applications, des accélérateurs cloud prédéfinis et des talents innovants dans un ensemble de services de bout-en-bout pour aider nos clients à naviguer en toute sécurité et avec fluidité dans leur environnement cloud. Atos OneCloud modernise les applications d’entreprise pour qu’elles soient agiles, mobiles et ancrées dans l’analyse, dans les environnements de cloud public, privé et hybride. Dans le cadre de cette initiative, Atos a récemment lancé Atos OneCloud Sovereign Shield pour répondre aux besoins de souveraineté numérique des marchés et des gouvernements du monde entier.