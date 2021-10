Metallic lance son nouveau portail MSP et de nouveaux partenaires

octobre 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce l’intégration de Veristor, GM Sectec, et DMP SA comme partenaires fournisseurs de services managés (MSP) à l’écosystème Metallic MSP. Ils rejoignent ainsi le partenaire mondial SoftwareONE et seront à leur tour en mesure de fournir l’accès aux solutions de protection des données les plus performantes du marché à davantage d’entreprises, par le biais du nouveau portail partenaire Metallic MSP.

Le besoin de services managés en mode cloud continue d’augmenter, raison pour laquelle de nombreux MSP passent à un modèle SaaS pour leurs offres. S’appuyant sur l’engagement déjà fort de Commvault envers les MSP, ainsi que sur son récent partenariat de conception MSP avec SoftwareONE, les annonces d’aujourd’hui amplifient l’accent mis par l’entreprise sur l’aide aux clients pour conduire leur transformation numérique. Metallic for MSPs aide les clients à résoudre les contraintes de ressources et à simplifier la gestion des données où qu’elles se trouvent - des workloads du datacenter en cloud hybride comme SAP HANA et Oracle, aux applications SaaS comme Office 365 ou Dynamics 365, jusqu’aux endpoints. Avec « Metallic for MSPs », Metallic by Commvault donne aux MSP l’opportunité unique de disposer d’une solution couvrant le plus large ensemble de workloads pour résoudre les défis complexes de leurs clients en matière de données. Le tout en réduisant les coûts d’infrastructure comme de gestion et en offrant un retour sur investissement rapide grâce à des services accélérés.

Les offres SaaS de Metallic, le portail Metallic MSP et le Metallic Hub permettent aux MSP d’incarner l’excellence en matière de Data Management « as a service » (DMaaS). Metallic offre à ses partenaires une plateforme disponible dans le monde entier, évolutive, toujours à jour, sécurisée et surveillée, afin que les partenaires puissent se concentrer sur ce qui est le plus important : les besoins en données de leurs clients. Développée sur la technologie de pointe de Commvault, Metallic offre une protection des données supportant la grande majorité des types de workloads, aidant les clients à éviter les pertes de données et les temps d’arrêt. L’offre Metallic aide notamment à se protéger contre les cybermenaces et à répondre aux demandes croissantes en termes de conformité et de gouvernance des données - avec une livraison SaaS simple et une prise en charge rapide.