Meritis obtient l’accréditation AWS Consulting Partner

octobre 2021 par Marc Jacob

Meritis annonce ce jour avoir obtenu l’accréditation Amazon Web Services (AWS) Consulting Partner délivrée par AWS, dans le cadre du développement des expertises Cloud de Meritis. Meritis se voit ainsi reconnue en tant que partenaire de conseil AWS aidant les clients à adopter, développer et déployer leurs réseaux sur l’un des principaux hyperscalers Cloud du marché. Cette accréditation, qui souligne l’expertise de Meritis et plus encore le travail accompli auprès de ses clients, permettra au Groupe de toujours mieux les aider à atteindre leurs résultats commerciaux lors de l’adoption des technologies Cloud.

Développé par Amazon, le Cloud AWS propose des solutions évolutives, flexibles et rentables pour toutes les organisations, des start-ups aux entreprises internationales en passant par les agences gouvernementales. Son offre est à ce jour la plus utilisée et l’une des plus abouties du marché. Afin de soutenir l’intégration et le déploiement transparents de ses services, AWS a créé un programme de certifications qui distingue les professionnels possédant une excellente maîtrise des outils AWS, et plus largement une expertise Cloud approfondie. Prestigieuses et mondialement reconnues, les certifications AWS accroissent la visibilité et la notoriété auprès des pairs, partenaires et clients.

Pour décrocher la certification AWS Consulting Partner, Meritis a ainsi dû répondre à des critères stricts et notamment démontrer une connaissance avancée des solutions AWS, ou encore fournir des retours clients et des études de cas. En outre, les équipes Meritis devaient pouvoir justifier de plusieurs accréditations AWS préalables. Le Groupe comptabilise à ce jour plus d’une dizaine de certifications AWS, ce qui atteste de l’expérience acquise et de la réussite des projets déployés sur la plateforme Cloud leader du marché.

L’obtention de l’accréditation AWS Consulting Partner répond à de multiples enjeux. D’une part, elle permet à Meritis de renforcer sa crédibilité sur le marché, et plus encore, de se différencier en tant que partenaire certifié doté d’une solide expérience pour aider les clients à concevoir, construire, migrer et gérer les charges de travail sur AWS avec succès.

D’autre part, le partenariat avec AWS consolidera le savoir-faire du Groupe. Les équipes de Meritis auront en effet accès à des programmes AWS spécifiques et à davantage de ressources numériques pour continuellement améliorer leur expertise sur les architectures cloud, et donc leur capacité à accompagner les clients sur les meilleures stratégies, de la migration des données à la sécurité du Cloud. C’est un point important pour Meritis dont la politique consiste, depuis toujours, à favoriser le développement des compétences et l’évolution de carrière de ses consultants, et à apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients.