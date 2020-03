Mercredi 8 avril 2020 à 16h00 : Webinar Ivanti - Poste de travail : contrôle et productivité des utilisateurs

mars 2020 par Marc Jacob

En tant que responsable IT, votre rôle est non seulement de garantir un environnement conforme aux procédures internes, mais aussi d’améliorer l’expérience et la productivité de vos utilisateurs. Une tâche pas si simple lorsque l’on doit tenir compte des besoins des utilisateurs et des problématiques liées à la sécurité ou aux performances par exemple.