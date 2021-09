Mercredi 6 Octobre de 14:30 à 15:15 : Comment réussir votre politique d’accès Zero Trust avec FORTINET ?

septembre 2021 par Marc Jacob

Ces dernières années, les changements organisationnels sont devenus le lot quotidien des entreprises. L’émergence de nouvelles tendances en matière de technologies comme les objets connectés et le Cloud computing ou l’apparition de nouvelles méthodes de travail au premier rang desquelles on trouve la généralisation du travail à distance et le recours aux terminaux personnels à des fins professionnelles, … chamboulent le quotidien des directions informatiques et complexifient directement leur mission.

Pendant que de manière inévitable, la surface d’attaque s’élargit, les menaces se sophistiquent de manière exponentielle. On ne peut dès lors que remettre en cause les modèles traditionnels de sécurité reposant sur le principe que tout ce qui se trouve à l’intérieur du périmètre réseau, est de confiance. Un seul dispositif affecté ou un seul utilisateur malveillant, de manière involontaire ou par compromission, pourrait suffire pour entrainer des pertes considérables pour votre organisation.

Face à ce constat, de plus en plus de Responsables de sécurité choisissent aujourd’hui de se tourner vers l’approche Zero Trust Network Access. La philosophie ZTNA consiste à ne plus se fier à aucun appareil ni à aucun utilisateur. Comme tout concept émergent, cette nouvelle approche questionne, notamment sur sa mise en œuvre : Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir la stratégie suivie par notre partenaire FORTINET. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans la cybersécurité et en tant que leader de la gestion unifiée des menaces, notre partenaire propose une méthode holistique, permettant visibilité et contrôle dans trois domaines clés : les utilisateurs et les dispositifs présents sur le réseau ou en cours de l’être, et les dispositifs gérés lorsque ces derniers quittent le réseau.

Durant ce webinar, nos experts vous expliqueront comment une stratégie Zero Trust peut vous permettre d’augmenter significativement le niveau de sécurité de votre infrastructure et comment les solutions FORTIGATE, FORTINAC et FORTIAUTHENTICATOR peuvent vous permettre d’appliquer les principes d’une stratégie ZTNA.

Participez le mercredi 6 octobre à cette conférence en ligne de 45 minutes, animée par Ludovic RANCOUL, Directeur technique chez SNS SECURITY et Alain MORAIS, Ingénieur systèmes chez FORTINET pour bénéficier de plusieurs démonstrations live vous permettant de bien comprendre l’approche de FORTINET pour une stratégie d’accès Zero Trust réussie.

Soucieux de vous apporter le meilleur service possible, SNS SECURITY vous propose à la fin de chacune de ses webconférences, un temps dédié aux questions avec l’objectif de pouvoir vous apporter les réponses concises et concrètes que vous attendez. N’hésitez pas à intervenir.

Conférence animée par :

Ludovic Rancoul, Directeur Technique, SNS SECURITY

Alain Morais, SE, Fortinet

