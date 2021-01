Mercredi 3 février à 14h Webinaire Rapid7 : Ransomware : comment s’en protéger ?

janvier 2021 par Marc Jacob

L’année 2020 et les nombreux cas de ransomware, et ce tous secteurs confondus, nous ont montré une fois de plus à quel point la capacité de détection et de réponse aux incidents est une brique de sécurité importante pour toute organisation, qu’elle soit gérée en interne, ou par un prestataire externe.

De nos jours, la compromission des infrastructures informatiques n’est plus une question de "si", mais de "quand". La combinaison du cloud et du télétravail -particulièrement d’actualité l’année dernière, ainsi que le passage aux modèles DevOps avec conteneurs et microservices, offrent une foule de nouvelles possibilités d’attaque. Les défenses traditionnelles basées sur les signatures, telles que les programmes antivirus, ne sont souvent pas capables de détecter les modèles d’attaque actuels comme Emotet.

Dans ce webinaire, nous allons aborder :

Comment se préparer aux ransomware et réduire les risques d’attaques

Comment limiter l’impact d’une attaque

Comment adopter une posture proactive pour réduire significativement la surface d’exposition, et réactive pour savoir détecter les attaques et y réagir efficacement

