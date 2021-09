Mercredi 29 Septembre de 10h à 11h - WEBINAR ESBD : Supervisez en continu vos vulnérabilités et contrôlez votre conformité

septembre 2021 par Marc Jacob

Installée sur votre infrastructure, Cyberwatch préserve la confidentialité de vos données en ne transmettant aucune information vers l’extérieur.

Identifiez et priorisez les risques selon leur score CVSS, la maturité des kits d’exploitation et vos propres critères de criticité, en accord avec votre stratégie de gestion des risques.

Compatible avec plus de 70 000 technologies, Cyberwatchvous assiste pour : – Cartographier – Identifier – Prioriser – Corriger

L’application des corrections est simplifiée par le regroupement des failles présentes à corriger au sein d’une seule et même action corrective. Cyberwatch est pensé pour s’intégrer au mieux dans votre SI, tant au niveau technique que managérial (interface avec un coffre-fort, un outil de ticketing interne, Active Directory, etc.). Chaque correspondant local SSI va pouvoir gérer et suivre son périmètre en fonction de ses droits attribués dans l’application Cyberwatch

La base de connaissances Cyberwatchest efficace et pertinente grâce à une mise à jour toutes les heures basée sur le croisement de différentes sources de données comme l’ANSSI, NVD, RENATER, Microsoft, Adobe, etc. et recense plusieurs milliers de failles et vulnérabilités récentes.

Bien plus qu’un outil de scan, Cyberwatch est une solution globale de gestion des vulnérabilités et qui assure également la conformité à votre PSSI.

Webinar en partenariat avec le CRIP.

