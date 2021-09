Mercredi 22 Septembre de 10h à 11h WEBINAR ESBD : Comment centraliser, moderniser et sécuriser vos échanges de données ?

septembre 2021 par Marc Jacob

Lors de cette session, vous découvrirez comment une plateforme Managed File Transfer moderne et innovante vous permet de rationaliser, d’automatiser et de simplifier vos flux de données.

Nous vous présenterons les avantages de centraliser sur une plateforme unique, l’ensemble des protocoles utilisés dans vos échanges avec vos partenaires internes et externes.

Les points clés de ce webinar :

• Moderniser et simplifier la gestion des transferts de fichiers

• Renforcer la sécurité des échanges de données

• Développer un ROI avec une solution efficiente

Les atouts de la solution GoAnywhere :

• Multi-plateforme

• Scalabilité

• Modularité et évolutivité de la solution

• On-Premise ou MFTaaS

• Gestion avancée des droits et des domaines

• Interface utilisateur ergonomique et intuitive

• Maîtrise des coûts…

Webinar en partenariat avec Helpsystems et le CRIP.

Vous ne pouvez pas y assister ? Inscrivez-vous quand même, nous vous enverrons le replay de la session enregistrée.