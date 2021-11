Menta S.A.S et Secure-IC annoncent la sortie d’une puce de test de 28 nm et d’une carte intégrant les solutions eFPGA

novembre 2021 par Marc Jacob

Menta S.A.S et Secure-IC annoncent une nouvelle étape franchie dans leur partenariat technologique : la sortie d’une puce de test de 28 nm et d’une carte intégrant les solutions eFPGA de Menta et les éléments sécurisés intégrés de Secure-IC. La combinaison des deux technologies démontre comment les IP de sécurité de Secure-IC et l’IP eFPGA de Menta fonctionnent en tandem pour fournir une solution sécurisée aux applications sensibles.

Cette nouvelle étape fait passer l’étroite collaboration entre les deux sociétés à un niveau supérieur. En janvier 2021, les sociétés annonçaient le développement d’une solution basée sur l’architecture flexible de l’IP eFPGA de Menta, qui intégrait une série d’IP cryptographiques spécifiques de Secure-IC, spécialement conçus pour l’eFPGA. Cette technologie permettait notamment d’offrir une solution de cryptographie flexible à une consommation et un coût de silicium inférieurs à ceux d’une IP eFPGA standard.

Aujourd’hui, alors que de nombreuses applications sensibles sont contraintes de recourir à des solutions de silicium personnalisées et coûteuses, cette nouvelle solution offre beaucoup plus de souplesse aux équipes de conception. Conçue pour des applications sensibles telles que la défense, l’industrie et les communications sécurisées, cette solution logique programmable nouvelle génération est puissante et hautement sécurisée, avec un flux binaire protégé.

Cette nouvelle solution est intégrée, éprouvée sur silicium et l’IP eFPGA peut être dimensionné et défini en fonction des besoins du client. La propriété intellectuelle du dispositif et sa sécurité sont protégées. La technologie garantit l’authenticité du flux binaire qui sera utilisé par l’eFPGA et qui sera crypté si nécessaire.

L’offre est commercialisée dès aujourd’hui et des cartes de démonstration sont disponibles sur demande.